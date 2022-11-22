Опять в отношениях – Личное мнение

Только я порадовалась за успешно гастролирующую Милявскую, за её сценические образы и за зрителей в буфете, не желающих уходить с концерта, как опять 25:

«Да, я в отношениях», — заявила Лолита.



Я в отношениях. А вы? Фото: Соцсети

Баб, Лол? А, баб Лол? Ну ты опять, что ли, теперь начнёшь рассказывать нам про бурную жизнь?

И начала ведь уже:

«Это уже третий день обращения со мной, как с новорожденной. Как приятно! Теперь, наконец, прильну к любимому плечу и засну, как убитая».

Тьфу. Только-только стала королевой эстрады, как опять отношения — какие по счёту?

Твой талант шокировать зрителя ты меняешь на плечо, глубокий сон и что вы ещё там делали. Прильнула она, надо же.

Вместо того, что покорять новые творческие вершины, купить на Алике платье дракона или денежной жабы, Милявская успокоилась и прильнула. Ничего не надо — лишь бы милый был рядом. Тьфу ещё раз.

Ты творческая личность или ватная баба на чайнике?!

Ну-ка, Милявская, соберись! Отлипни от плеча и иди работай. Радуй нас образами, костюмами, песнями. Твои концерты ждут во многих городах страны.

Давайте пожелаем Лолите творческих успехов.

А вас отношения отвлекали от работы?

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