Принимать себя такими, какие мы есть: седые волосы вошли в моду благодаря необычной технике мелирования

Большинство женщин стремятся скрыть седые волосы. В вечном погоне за молодостью они пытаются предотвратить появление седины и обращаются для этого к парикмахерам-колористам.

Однако, смешанный серый оттенок волос сейчас в тренде. По мнению экспертов, это признак того, что все больше и больше женщин принимают свой естественный цвет.

Вместо того, чтобы закрашивать седину, можно плавно перейти к серебристым волосам с помощью новой техники мелирования седины.

Как и волосы других цветов, седые нуждаются в некотором уходе, поэтому, для того чтобы они выглядели наилучшим образом, необходимо правильное мелирование.

Что представляет собой новая техника и как она достигается

Мелирование седины — это процесс соединения мелирования и балаяжа для улучшения вида седых волос.

Это способ вдохновить женщин принять свое естественное «я» и повысить свою уверенность в себе. Раньше женщины боролись за то, чтобы скрыть седину, но теперь они могут подчеркнуть свой естественный вид, умело используя блики.

Эта техника включает в себя процесс осветления больших участков волос с помощью балаяжа и выделения меньшего количества прядей для создания идеально сбалансированного сочетания.

Этот способ окрашивания идеально подходит для тех, кто не хочет тратить много времени и сил в уходе за волосами.

Преимущества мелирования седины

Благодаря этой технике практически волосы практически не требуют особого ухода из-за умеренного окрашивания. Также она помогает плавно и элегантно полностью перейти к серому цвету.

Между тем, чтобы не переусердствовать с окрашиванием и защитить свои натуральные волосы, наращивание может добавить нужное количество цвета и объема. Отличный способ плавно довести волосы до седины — это наращивание.

Большинство наращенных волос поддаются окрашиванию и являются отличным способом полного перехода к седине, а также дают возможность добавить больше четкости имеющейся седине. Они также добавляют глубину и толщину, позволяя волосам выглядеть свежими.