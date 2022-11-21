 

Умерла звезда сериала “Сверхъестественное” Никки Эйкокс

21.11.2022, 21:41, Разное
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Скончалась американская актриса Никки Эйкос. Известно, что она не дожила до своего 48-летия. году жизни.

Близкие Эйкос не назвали причину ее смерти, передает телеканал “360”. При этом сообщается, что в начале прошлого года у нее диагностировали лейкемию. Стоит отметить, что Эйкос приобрела широкую известность благодаря сериалу “Сверхъестественное”.


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