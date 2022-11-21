Умерла звезда сериала “Сверхъестественное” Никки Эйкокс
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Скончалась американская актриса Никки Эйкос. Известно, что она не дожила до своего 48-летия. году жизни.
Близкие Эйкос не назвали причину ее смерти, передает телеканал “360”. При этом сообщается, что в начале прошлого года у нее диагностировали лейкемию. Стоит отметить, что Эйкос приобрела широкую известность благодаря сериалу “Сверхъестественное”.
Смотреть комментарии → Комментариев нет