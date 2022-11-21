 

Мнение: Навозная держава, дефицит дров в Болгарии и откуда Британия берёт нефть

21.11.2022, 21:23, Разное
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1. Новости XXI века из европейской страны Великобритании. Главным видом топлива для жилья, общественного и грузового транспорта там предлагают сделать навоз (ссылка):
 
Навоз может стать спасением от энергетического кризиса в Великобритании. Об этом заявили в крупнейшем в стране объединении производителей молока Arla.

По словам представителей фермерских компаний, 91 миллион тонн навоза и 10 миллионов тонн пищевых отходов, которыми располагают хозяйства, можно было бы использовать для производства восьми миллиардов кубометров биометана. Этого объема хватило бы для отопления 6,4 миллионов домов или заправки почти 4 миллионов автобусов или грузовиков.

Вице-президент Arla по логистике Джеймс Пири уверен, что использование этого ресурса позволило бы сгладить последствия дефицита энергоносителей. <…>

Он призвал правительство страны поддержать британских фермеров, а также сектор переработки отходов и энергетики с их планами по инвестициям в инфраструктуру, которую в Arla назвали «poo power».

Английское выражение «poo power» можно перевести как «навозная сила», «навозная энергетика» или «навозная держава».

2. Новости XXI века из европейской страны Болгарии, входящей в Евросоюз и НАТО. По состоянию на конец 2022 года главной проблемой болгар является дефицит дров (ссылка):
 
Счастливые будни европейского рая.

«Народное собрание Болгарии единогласно проголосовало за создание временной комиссии по вопросу дефицита дров и высоких цен на них», – сообщает болгарское национальное радио.

На минуточку, это Болгария, которая могла быть исполинским европейским газовым хабом…

3. Навоз навозом, а в действительности Британия продолжает получать энергию совсем из другого места (ссылка):

Газета The Sunday Times заподозрила Великобританию в закупках российской нефти. По мнению издания, страна продолжает осуществлять закупки топлива из РФ, несмотря на утверждения Лондона о прекращении поставок.

В соответствии с официальными заявлениями властей Великобритания не получала топливо из России ни в июне, ни в июле. В то же время, по данным издания, в британские порты прибыли 39 танкеров с нефтью стоимостью свыше 200 миллионов фунтов стерлингов (около 238 миллионов долларов). При этом данные поставки были классифицированы как импорт из других стран.

В частности, в мае танкер Mariner III вышел из южнороссийского порта Туапсе с почти 200 тысячами баррелей нефти. После пяти дней в море судно остановилось в водах у греческой Каламаты рядом с более крупным танкером Marinoula, который принадлежит греческой компании. На протяжении 36 часов оба корабля были соединены большими резиновыми трубами, утверждает издание. После этого Marinoula направилась в Великобританию.

Как отмечает The Sunday Times, осуществлять поставки российской нефти позволяет перекачка топлива на иностранные танкеры в открытом море и импорт через третьи страны.

Источник: Место для дискуссий


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