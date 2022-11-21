 

Мнение: Путин на медведе

21.11.2022, 18:55, Разное
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Пишут, что картину казанского художника-брызгиста Руслана Ибрагимова размером 2 на 1,5 метра выставили на продажу за 7 миллионов рублей.

Мне вот интересно, неужели есть идиоты любители живописи,  готовые купить эти брызги за 7 миллионов рублей? Им деньги девать некуда? Или это хорошая инвестиция? И через какое-то время набрызганный Путин на медведе будет стоить намного дороже?

К слову, в свое время Ибрагимов честно признался, что он конъюнктурщик. Видимо, поэтому и набрызгал Путина на медведе. А начинал художник с набрызгивания портретов рабочих. Но вон как оно обернулось…. Если дело пойдет,  Руслан, думаю, набрызгает и Байдена, и Зеленского, и Макрона, и Медведева, и Шойгу…. Загвоздка, скорей всего, встанет только в выборе представителей фауны, кого на кого посадить…

Источник: Ирек Муртазин


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