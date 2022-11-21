Скандалы: Ягодичные импланты заканчиваются

Пластическая хирургия в России оказалась на грани выживания

Похоже, в ближайшей перспективе россиянки смогут хвастаться лишь своей естественной красотой: импланты, помогающие создать выпуклости и объемы в самых привлекательных местах, начали стремительно покидать наш рынок. Еще весной, аккурат после введения санкций, стоимость ягодичных имплантов резко выросла (и теперь рыночная цена операции по наращиванию пятой точки составляет в среднем полмиллиона рублей), сегодня же некоторые пластические хирурги начали жаловаться на острый дефицит «скульптурного» материала.

На днях тревогу забил хирург из Новосибирска Андрей Лехнер, который пожаловался на дефицит ягодичных имплантов, который стал следствием санкционной политики. По его словам, из-за санкций заметно выросли цены на различные зарубежные материалы, которыми пользуются пластические хирурги в своей ежедневной практике: это не только импланты, но и шовный материал, различные препараты, включая «уколы красоты», а также расходные материалы для высокотехнологического хирургического и анестезиологического оборудования. Большинство перечисленных вещей в России просто не производится, и их подорожание привело и к росту цены на операции на 20-30%.

В первую очередь подорожали манипуляции по установке имплантов. Так, операции, которые весной стоили 250 тысяч, сегодня уже стоит по полмиллиона. В России импланты не производит вообще никто, и их главные поставщики — Америка, Бразилия и Германия. При этом, по данным Лехнера, в Германии сейчас возникли проблемы с производством такой продукции. Из Бразилии и США привозить ее стало совсем витиевато: приходится выстраивать маршруты через третьи страны, что долго и дорого. А вот с ягодичными имплантами, подчеркивает Лехнер, ситуация совсем печальная: их перестали ввозить вообще, и будут ли они снова доступными — еще вопрос. Например, в клинике, где он работает, осталась всего одна пара ягодичных запчастей, да и та выкуплена.

Новосибирский хирург поясняет, что пока еще некоторые клиник держат цены низкими, потому что запаслись расходниками загодя, однако все хорошее когда-нибудь закончится, поэтому и они окажутся перед необходимостью новых закупок. «Так что пластическая хирургия в России становится менее доступной для многих потенциальных пациентов, как и на своей заре в далёкие 90-е», — говорит Андрей Лехнер.

Как рассказала «МК» пластический хирург Анастасия Гузик, действительно, пластические хирурги столкнулась с нехваткой имплантов для операций по изменению формы ягодиц – их перестали завозить в Россию из-за проблем с логистикой, возникших на фоне западных санкций: «В связи с обстановкой в мире начались трудности с поставкой медицинского оборудования. Это коснулось не только имплантов, но и шовного материала. В данный момент все эти поставки налажены, но тем не менее есть изменения, к которым мы уже привыкли.

Все материалы серьезно подорожали, некоторые даже больше, чем в два раза. Как нам объяснили наши поставщики, это связано с логистикой. Приходится доставлять через многочисленные страны, использовать дополнительные ресурсы, чтобы их привезти в Россию. Именно с этим связано удорожание. Хочу отметить, что качество товаров не изменилось, поставляют такой же хороший и проверенный силиконовый материал. Что касается шовного материала, то с ним аналогичная ситуация — они сильно выросли в цене. Ягодичные материалы сейчас отсутствуют — либо их сняли с производства, либо планируют запускать. Только, к сожалению, точной информации нам не дают. Но так или иначе ягодичных имплантов совсем нет. Ягодичные импланты очень специфические, для них нужна особая технология изготовления. Обычные грудные импланты не подойдут для использования в ягодицы как альтернатива, нужны специфические изделия, предназначенные для установки в ягодичную область. Мы очень надеемся на возобновление поставок».

Однако, пластический хирург Дмитрий Скворцов рассказал «МК», что проблем с имплантами пока не наблюдает: «Действительно, в первое время у нас была небольшая сложность с логистикой, но сегодня все импланты у нас в наличии, и мы ими пользуемся. Единственное — они выросли в цене, в среднем на 10-15 тысяч рублей. Эту цену пришлось заложить в их обновленную логистику, которая стала чуть длиннее по времени и по расстоянию. Сейчас у нас в наличии есть все расходники, и нитки, и импланты — просто мы все это вынуждены заказывать заранее. То есть, например, на импланты должны подавать заявку за 3-5 дней. В феврале-марте, когда были колебания курса доллара и евро, цены резко выросли, но потом все выровнялось — и цены плюс минус вернулись, но, повторяю, повышение было зафиксировано для того, чтобы оправдать логистику. Американские заводы, в том числе, по производству имплантов, есть в Швейцарии, которая поддерживает нейтралитет, и сегодня мы берем все материалы оттуда, а еще из Бразилии, которая вообще остается дружественной страной. Поэтому дефицита имплантов — хоть грудных, хоть ягодичных, хоть яичковых — мы вообще не испытываем».

Екатерина Пичугина

Оригинал материала: “Московский комсомолец”