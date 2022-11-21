Мнение: Симметрия шагов

Вчера попытались поиграть в равные шаги.

Попытка была не очень удачной, но даже этой попытки достаточно, чтобы кое-что увидеть.

Будем смотреть на диалог без гендерного коэффициента, хотя это сложно, волей-неволей обращаешь внимание на то, что равный шаг от женщины в начале романтического знакомства выглядит как паровоз. Верно?

Но наш уговор – равные шаги без гендерной наценки.

Вот у нас есть шаг инициатора и два варианта ответных шагов. Нам надо измерить, получилось ли ответить равным шагом.

Шаг инициатора двойной, он содержит шарик (комплимент) и предложение, сделанное в форме просьбы.

Равный ответ, если мы говорим именно про равный, а не наиболее уместный (уместность зависит от контекста, не всегда уместно отвечать равным шагом) должен содержать то же самое: шар + предложение в форме просьбы.

И тут мы видим засаду.

Вымученные, фальшивые шары не будут равным ответом, формальное предложение тоже не будет. Потому что получится, что вам кинули живой шар и сделали спонтанный шаг, а вы ответили тухлятиной или пластмассой. Разве это равное?

Оба ответных шага – это плохие шары, прокисшие и засохшие как забытые на пляже сырники. И в этом примере мы хорошо видим, как пытаясь отвечать симметрично, люди выглядят испуганными. Только от страха человек делает натужный комплимент. От страха упустить шанс, от страха обидеть. Поэтому натужные ответные комплименты – это почти всегда вектор слива. От мужчины меньше, от женщин больше, потому что страх не угодить женщине простительней, а страх не угодить незнакомому мужчине выдаёт женский голод.

Логика тут простая: шар должен быть спонтанным, от искренней симпатии или никакой, выдавливать из себя не надо.

Рассмотрев эту засаду, мы с удивлением обнаружим, что спонтанно ответить комплиментом на комплимент очень сложно. Вы занимались своими делами, чужая инициатива выдернула вас и ваш фокус пока не сместился достаточно на человека, чтобы вы испытали, отрефлексировали симпатию и ощутили искренний импульс выразить ее. Для этого нужно время.

Поэтому, если представить равный шаг на шар инициатора, он требовал бы паузы и выглядел бы примерно так:

– Какая Вы красивая!

– Как приятно.

Или:

– Какая Вы красивая!

– )) Спасибо!

Радости от комплимента достаточно для выражения спонтанной симпатии. Судорожно искать, чего бы срочно похвалить в собеседнике не надо.

В нашем примере все ещё проще. Здесь следом за шаром предложение о знакомстве в форме просьбы. Поэтому равный ответ на всю фразу может выглядеть так:

– Какая Вы красивая! Можно с Вами познакомиться?

– Меня зовут Анна. А Вас?

Понятно почему не надо отдельно отвечать на шар и на шаг? Лучше ответить на самое главное.

Сравните это с вот этим:

– А вы очень галантный) Можно)

Фраза выглядит одновременно как натужный шар и шаг и как лёгкое издевательство. Маленькая Кривляка пытается компенсировать паровоз. И паровоз возник не от гендерной наценки, обратите внимание, а от того, что отвечающий стал выдавливать из себя симметричный ответ. А спонтанный ответ выдавить нельзя. Получился паровоз с Кривлякой и милостивое разрешение. Ишь ты, галантный какой, так и быть, знакомься. Знакомьтесь сами, если вам предложили и вы согласны, не разрешайте с вами познакомиться, если хотите равный шаг.

Повторю, равный шаг уместен не всегда, но с этим мы потом разберёмся, пока у нас самое простое задание.

Второй вариант ответа в примере такой же натужный.

– Какая улыбка! Давайте)

Здесь имитация внезапного восхищения про улыбку. Чем восторженней, то есть ярче и больше фальшивый шар, тем хуже. Если врать, то хотя бы умеренно.

Согласие здесь не такое снисходительное как первое «можно», но тоже согласие на шаг, а не шаг. Отличайте свой шаг от позволения сделать шаг к вам.

В целом же вы видите, что получилось.

Ответы девушек парню такие, что виден их страх упустить, но и высокомерие тоже, и мотивация парня становится чуть меньше, чем до предложения его, хотя вроде бы он получил встречный шаг.

Приводите другие примеры из вчерашней игры. Но не надо длинные диалоги. Запрос-ответ. Научимся сначала первым шагам, потом пойдём дальше.