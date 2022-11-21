Как вписать белые брюки в зимний образ, чтобы было красиво и тепло: идеи с длинным пальто мужского кроя и парой ботильонов:

Белые брюки – стильный и женственный элемент гардероба, который сделает любую модницу неотразимой. Но подобрать удачные сочетания для такой яркой вещи может быть непросто. Стилисты придумали несколько удачных вариантов, как вписать белые брюки в свой зимний образ.

С длинным пальто

Это классический и максимально выигрышный образ. В нижней части создается эффект многослойности, что выглядит особенно привлекательно. К тому же, подобные образы создают эффект богатства, элитного гардероба.

В морском стиле

Такой стиль подразумевает носку классических белых брюк с полосатым верхом. Это может быть свитер, кардиган, водолазка и так далее. Получается очень стильный и свежий образ, который навевает воспоминания о летних приключениях.

Яркие оттенки

Лучший способ подчеркнуть красоту белоснежных штанов – сочетать их с теплым ярким свитером. Пестрые оттенки визуально усиливают белизну. К тому же, такой игривый образ существенно молодит женщину.

Черно-белая классика

Если вы выбираете белые брюки для офисного гардероба, самым удачным вариантом сочетания будет строгий черный верх. Это классическое сочетание, которое выглядит официально и в то же время достаточно торжественно и женственно.

Особенный образ

Если вы надеваете белые штаны по какому-то особенному случаю (праздник, свидание и так далее), создайте свой особенный образ. Для этого необходимо найти второй яркий цвет, который будет контрастировать с белым и выгодно оттенять его.

Городской стиль

Если вы любите непринужденные образы, сочетайте белые штаны с традиционной для города бежево-коричневой гаммой. Например, такие штаны хорошо смотрятся с дубленкой. А еще можно дополнить образ ярким контрастным свитером.

Пасторальный стиль

Добавьте в свой образ с белыми брюками верх нейтрального оттенка из натуральных материалов. Плетеные аксессуары также будут смотреться очень выгодно.