Что такое личный бренд, зачем его создавать и как он может помочь в продвижении карьеры

Если человек хочет быть успешным, то он не должен полагаться только на волю случая. Поэтому люди, стремящиеся к достижению успеха, всегда активно берут ответственности за свои результаты. Все чаще появляется информация о личном бренде, который позволяет двигаться вперед по карьерной лестнице, а также планировать дальнейшую профессиональную деятельность.

Что такое личный бренд

Личный бренд – это представление о себе как о бренде со всеми талантами, опытом и навыками специалиста. Такое отношение к себе считается очень позитивным, поскольку человек учится отстаивать свое мнение, демонстрировать успехи и достижения, а также целенаправленно развивается в выбранном направлении деятельности. Такое поведение не связано с высокомерием. С помощью личного бренда высококвалифицированный специалист делает себя известным и популярным в обществе и профессиональной среде.

Но перед использованием личного бренда нужно определить, каких именно целей планирует достичь специалист. Некоторые планируют постоянно подниматься по карьерной лестнице, а другие хотят открыть свой бизнес.

Определите свои навыки и таланты

Для создания личного бренда нужно первоначально определить, какими преимуществами и сильными сторонами обладает специалист. Именно они должны делать человека особенным и привлекательным для работодателей. Важно записывать навыки, за которые ранее специалиста хвалили, а также которые позволяли ему достигать поставленных целей и высот.

Не стесняйтесь спрашивать коллег и друзей, поскольку со стороны всегда виднее, какими уникальными талантами обладает человек. Вы можете узнать от своих знакомых много полезной информации, о которой даже не подозревали.

Чтобы быть уверенным в своих способностях и сильных сторонах, целесообразно вести специальный дневник успеха. Здесь ежедневно записываются все достижения, успех и новые навыки, полученные за день труда. Можно указать даже такие мелочи, как чтение лекции или успешно выполненное сложное задание, с которым не смогли справиться коллеги. Чем чаще человек думает о своих талантах и достижениях, тем больше своих сильных сторон находит.

Определите собственное позиционирование

Если человек твердо знает свои сильные стороны, цели и способности, то он должен выбрать свою позицию в обществе и трудовой сфере. От этого зависит, как он будет восприниматься руководством и коллегами. Позиционирование позволяет понять, какие темы и направления деятельности интересны специалисту.

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Например, некоторые люди предпочитают работать только в команде, а другие являются гениальными одиночками. Одним нравится работать с числами, а другие получают удовольствие от выполнения аналитических задач. Поэтому и окружающие люди должны быть заинтересованы в этом направлении деятельности.

Благодаря позиционированию можно понять, что движет человеком в профессиональной среде, какие темы его волнуют, а также что он хочет изменить в своей работе.

Аналоговая и цифровая видимость

После выполнения всех этапов нужно создать видимость личного бренда. Нужно регулярно обновлять информацию, чтобы за ней следили коллеги и руководители, что значительно увеличить вероятность продвижения по карьерной лестнице.

У каждого человека имеются учетные записи в различных социальных сетях, которыми можно пользоваться для продвижения личного бренда. Здесь можно публиковать сообщения о своей работе и планах на будущее. Особенно это важно в сфере бизнеса, где с помощью личной страницы можно привлечь большое количество клиентов.

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Публикуемые сведения и предпринимаемые шаги полностью зависят от самого человека, поскольку зависят от выбранного направления деятельности, способностей, целей и способов их достижения. Чтобы рассказать о себе и своих достижениях в аналоговой и цифровой формах, требуется немало смелости.

Общайтесь с единомышленниками

Для профессионального роста нужно установить профессиональные контакты с другими людьми, которые занимаются личным брендингом. Это позволяет обмениваться полезным опытом и ноу-хау. При этом новички смогут получить оптимальную поддержку от опытных специалистов.

Общение с людьми, которые создали личный бренд и продвинулись по карьерной лестнице, позволяет учесть чужие ошибки, научиться правильному позиционированию и понять, как правильно размещать информацию в открытых источниках, чтобы стать популярным специалистом, что привлечет внимание потенциальных работодателей. Найти единомышленников можно не только на месте работы, но и в интернете. Для повышения комфортности общения поводятся разные онлайн-встречи или региональные офлайн мероприятия. Обычно они являются бесплатными, но при этом дают возможность получить много полезных знаний и навыков.

Таким образом, создание личного бренда позволяет сконцентрироваться на своих сильных сторонах и умениях, правильно позиционировать себя, а также стать популярным в профессиональной сфере. Это положительно влияет на развитие и карьеру.