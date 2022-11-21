 

“Секретный” батальон: почему деятельность нового отряда Стрелкова вызывает вопросы

21.11.2022, 16:17, Разное
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Я знаю много добровольческих отрядов, которые работают в рамках спецоперации на Украине. «Вагнер», «Редут», БАРС, подразделения из регионов — в частности, приморский «Тигр» и десятки других. Их снабжение налажено великолепно, каждое такое формирование может уверенно говорить, что у него есть все необходимое для выполнения боевых задач.

Типичным примером, характеризующим уровень оснащенности, является история моего друга, заходившего еще на Киевское направление с одним из БАРСов. В отряд он явился на своем джипе, битком набитом снаряжением и «предметами двойного назначения». На месте его спросили, зачем он привез столько барахла, и выдали штатное, превышающее по качеству личные вещи и приборы. Точно так же его оснастили и во второй заход, а теперь и в третий. Нужды он не испытывал ни в чем.

Похожая ситуация и в региональных отрядах. Мне известно, на каком уровне идет оснащение приморского «Тигра» и подмосковных именных полков. Все для фронта, все для победы — для данных подразделений и руководства этих регионов не пустые слова. Про «оркестр» вообще молчу — там все в самом лучшем виде. Все эти отряды достаточно публичны, и про каждый можно найти много открытой информации.

Сборы для снабжения время от времени объявляют различные армейские подразделения (все меньше и меньше, надо признать — система стала налаживаться) и отряды народных милиций ДНР и ЛНР, которые, не будем врать, снабжались не так хорошо, как добровольческие отряды. Про республиканские подразделения, действующие на фронтах СВО, написано тоже много, информация открыта, можно при желании узнать о них буквально все.

Тем не менее в последнее время в Сети появились упоминания о каком-то суперсекретном отряде, скрытность которого обусловлена только тем, что начальником его штаба назначен Игорь Стрелков. Как пишут ресурсы, связывающие себя с этим добровольческим подразделением, именно из-за присутствия Стрелкова они вынуждены скрывать название формирования и место его дислокации. При этом идет вербовка в отряд — исключительно по телефону в Telegram, куда можно только писать и нельзя звонить. Добровольцам предлагается брать с собой «все по максимуму». Параллельно идет и сбор средств, судя по отчетам — на закупку всего, «от бинта до ваты».

Я ни на что не намекаю, но данная история выпадает из общей канвы событий. В общем, хочется процитировать знаменитое «Гюльчатай, открой личико», ибо происходящее явно вызывает вопросы.

Алексей Суконкин


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