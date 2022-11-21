 

Верховный суд признал незаконными штрафы, выписанные с помощью дорожных камер западного производства

21.11.2022, 15:33, Разное
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Верховный суд России 21 ноября 2022 года вынес решение о запрете органам внутренних дел использовать импортные камеры наблюдения для регистрации нарушений ПДД.

Как оказалась, более 15 лет оборудование из ЕС и США фиксировало несуществующие правонарушения.

В сентябре 2020 года 52-летний москвич получил штраф за превышение скорости. Житель столицы обжаловал протокол, так как на его автомобиле было установлено устройство контроля скоростного режима, однако суд отказал в удовлетворении иска. Тогда истец принял решение обратиться в вышестоящую инстанцию.

– За два года я прошёл 8 судов и за свой счёт сделал 15 экспертиз. Дело не в 300 рублях штрафах, дело в принципе. Результатом доволен, а главное – мы прекратили беспредел, – рассказ мужчина.

Государственной экспертизой было установлено, что дорожные камеры, которые поставлялись из США, ЕС и других недружественных стран изначально были запрограммированы фиксировать скорость с ошибками. Специалисты отмечают, что может идти о сознательном вредительстве – западные производители могли попробовать подорвать доверие россиян к правоохранительным органам.

Согласно решению Верховного суда, все импортные дорожные камеры будут отключены до конца ноября. Уже выписанные протоколы подлежат аннуляции по письменному заявлению, которое можно подать через портал Госуслуги.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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