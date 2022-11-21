Верховный суд признал незаконными штрафы, выписанные с помощью дорожных камер западного производства

Верховный суд России 21 ноября 2022 года вынес решение о запрете органам внутренних дел использовать импортные камеры наблюдения для регистрации нарушений ПДД.

Как оказалась, более 15 лет оборудование из ЕС и США фиксировало несуществующие правонарушения.

В сентябре 2020 года 52-летний москвич получил штраф за превышение скорости. Житель столицы обжаловал протокол, так как на его автомобиле было установлено устройство контроля скоростного режима, однако суд отказал в удовлетворении иска. Тогда истец принял решение обратиться в вышестоящую инстанцию.

– За два года я прошёл 8 судов и за свой счёт сделал 15 экспертиз. Дело не в 300 рублях штрафах, дело в принципе. Результатом доволен, а главное – мы прекратили беспредел, – рассказ мужчина.

Государственной экспертизой было установлено, что дорожные камеры, которые поставлялись из США, ЕС и других недружественных стран изначально были запрограммированы фиксировать скорость с ошибками. Специалисты отмечают, что может идти о сознательном вредительстве – западные производители могли попробовать подорвать доверие россиян к правоохранительным органам.

Согласно решению Верховного суда, все импортные дорожные камеры будут отключены до конца ноября. Уже выписанные протоколы подлежат аннуляции по письменному заявлению, которое можно подать через портал Госуслуги.

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