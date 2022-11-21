Здоровое тело и хорошее настроение: сто причин иметь хоть одно медное колечко в запасе

Украшения и домашний декор из медного сплава пользуются большой популярностью. Такие вещи выглядят необычно и стильно, однако это не единственная причина высокого спроса на них. Считается, что медь обладает положительным воздействием на здоровье человека и его психоэмоциональный фон.

Свойства меди

С точки зрения медицины медь имеет важное значение для человеческого организма. Она обладает следующими свойствами:

антибактериальным; противовоспалительным; антиоксидантными; ускоряет усвоение других важных микроэлементов.

Кроме того, с давних времен люди верили, что медные изделия помогают поддерживать общее состояние, улучшать психическое здоровье и защищать от негативного воздействия.

От каких болезней избавляет медное кольцо

Медные украшения помогают избавиться от ряда заболеваний, однако такими свойствами обладают только изделия из чистого металла.

Иммунитет. Человек становится менее восприимчивым к вирусам, бактериям и токсичным металлам.

Система кроветворения. Медь активирует процессы кроветворения и кровообращения, способствует повышению гемоглобина, улучшает состав крови.

Артериальное давление. Эксперты советуют носить медное кольцо людям, страдающим от повышенного или пониженного артериального давления. Полностью устранить патологию таким способом не удастся, однако скачки будут происходить реже, а показатели будут ближе к норме.

Сердечнососудистая система. Благодаря этому элементу происходит укрепление стенок кровеносных сосудов. Это значит, что снижается риск некоторых заболеваний (например, аневризмов и их разрывов).

Суставы. Медные украшения помогают справиться со многими патологиями суставов. Объясняется это тем, что медь улучшает обменные процессы в организме, блокирует воспаления. Благодаря этому снижаются болевые ощущения и увеличивается подвижность суставов.

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Кожа. Согласно некоторым данным, медные кольца улучшают состояние кожи, борются с высыпаниями и шелушением. Причина кроется в противовоспалительном, антибактериальном и антиоксидантном свойстве металла.

Желудок. Медные изделия помогают избавиться от повышенной кислотности и гастрита. Кроме того улучшается процесс переваривания пищи, нейтрализуются болевые и неприятные ощущения.

Отеки. При восстановлении правильного обмена веществ у человека снижается риск застойных явлений, отеков разных частей тела (лица, рук, ног).

Верхние дыхательные пути. Изделия из меди устраняют кашель, боль в горле, воспалительные явления.

Возрастные изменения. Постоянное ношение медного кольца замедляет старение кожи, придает упругость и крепость волосам и ногтям.

Влияние меди на метафизическом и психологическом уровне

Еще в древности люди верили, что металлы способны влиять на те или иные качества человека.

Этот элемент способствует повышению самооценки своего владельца, помогает ему в общении, направляет и помогает добиваться поставленных целей, улучшает настроение.

Изделия из меди советуют применять в технике Рэйки. С их помощью можно расширить диапазон исцеляющих частот и поддерживать эффект.

Если верить мифам, то этот металл выступает в качестве проводника духовной энергии.