 

В 20 лет – каффы, а в 60 – удлиненный жемчуг: как женщинам выбирать и носить серьги в зависимости от возраста

21.11.2022, 15:20, Разное
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Серьги – это не какая-то там мелочь, а важный элемент имиджа. Он подчеркивает индивидуальность и особенности личности. Дизайнеры настаивают на том, что в разном возрасте представительницам прекрасного пола следует носить разные ушные украшения.

20 лет – каффы

Каффы – это прекрасный выбор для юных особ. Они массивные, притягивающие внимание – просто индивидуальная вещь, чтобы заявить о себе и привлечь к себе внимание. Это отличный вариант для того, чтобы разбавить скучный официальный образ для университета или офиса. А если надеть необычные тематические каффы на вечеринку, девушка будет настоящей королевой этого мероприятия. Кроме того, важно, что многие модели каффов не требуют прокола ушей, а надеваются при помощи зажимов.

30 лет – яркая бижутерия

Неудержимая тенденция в мире моды для 30-летних – это яркая пластиковая бижутерия, напоминающая карамель. Есть огромное количество вариаций, начиная от классических кругов и заканчивая сложными переплетениями, напоминающими настоящий фейерверк. Такие украшения очень молодят за счет того, что придают образу немного легкомысленный, игривый оттенок. А еще, выбрав серьги, соответствующие цветотипу кожи, можно визуально скрыть первые возрастные изменения.

40 лет – натуральные камни

Это возраст для роскошных стильных украшений. Например, таких как длинные подвески из натуральных камней. Они отлично сочетаются с классическим гардеробом, который предпочитают 40-летние дамы. Такие украшения вписываются в деловой образ и к вечернему наряду также подходят. Выбирать камни следует не просто на свой вкус, а с умом – в соответствии со знаком зодиака, по увлечениям и другим параметром. Ведь камни обладают сильной энергетикой и могут изменить жизнь к лучшему.

50 лет – массивные кольца

Серьги-кольца – это по-настоящему культовая вещь, которая подходит женщинам любых возрастов. Но в 50 лет более уместно носить толстые массивные кольца из золота или позолоты. Такие украшения подчеркивают женственность и статус. А еще они демонстрируют кокетливое игривое настроение. Это особенно важно в том случае, если женщина одинока и находится в активном поиске любви.

60 лет – жемчуг

Зрелым женщинам следует обратить внимание на классические жемчужные украшения. Белые драгоценные капли заставляют лицо сиять и делают его визуально более молодым. А в качестве модного эксперимента следует носить жемчуг какой-нибудь необычной формы. Это нужно для того, чтобы привлечь больше восторженных взглядов.


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