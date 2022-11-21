Разврат на всю страну: сношавшаяся перед камерой Боярская напомнила о показе секс-видео на экранах

Актриса театра и

кино Елизавета Боярская вновь оказалась в центре внимания. Замужняя актриса и

мама двоих сыновей напомнила подписчикам социальных сетей о выходе сериала

“Без правил” на телеэкранах. Однако, многих заинтересовал не только

сюжет картины, но и секс-видео с участием Боярской, снятое прямо на съемочное

площадке.

Ранее, во время

премьерных показов сериала в Интернете, зрители узнали об откровенной сцене актрисы

и партнера по сериалу. Сношавшаяся перед камерой Елизавета Боярская играла так

реалистично, что некоторые зрители всерьез поверили в реальность происходящего.

Бушующая волна негатива свалилась на хрупкую актрису. Кажется, теперь ей вновь

придется пережить подобное.

Конечно, это не

первый раз, когда Лиза Боярская будет справляться с последствиями съемки в откровенных

сценах. Так, она уже показывала физическую страсть в сериале “Куприн”

и светила грудью в паре с Сергеем Безруковым в “Оптимистах”.

Многие поклонники

Боярской переживают, как же относится муж актрисы Максим Матвеев к такому

разврату на всю страну. Но, скорее всего, мужчина все понимает, ведь ему и

самому приходится играть постельные сцены. Муж Елизаветы Боярской считает, что

секс ­— это часть жизни, а искусство отражает эту самую жизнь.