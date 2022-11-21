 

Разврат на всю страну: сношавшаяся перед камерой Боярская напомнила о показе секс-видео на экранах

21.11.2022, 14:50, Разное
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Актриса театра и
кино Елизавета Боярская вновь оказалась в центре внимания. Замужняя актриса и
мама двоих сыновей напомнила подписчикам социальных сетей о выходе сериала
“Без правил” на телеэкранах. Однако, многих заинтересовал не только
сюжет картины, но и секс-видео с участием Боярской, снятое прямо на съемочное
площадке.

Ранее, во время
премьерных показов сериала в Интернете, зрители узнали об откровенной сцене актрисы
и партнера по сериалу. Сношавшаяся перед камерой Елизавета Боярская играла так
реалистично, что некоторые зрители всерьез поверили в реальность происходящего.
Бушующая волна негатива свалилась на хрупкую актрису. Кажется, теперь ей вновь
придется пережить подобное.

Конечно, это не
первый раз, когда Лиза Боярская будет справляться с последствиями съемки в откровенных
сценах. Так, она уже показывала физическую страсть в сериале “Куприн”
и светила грудью в паре с Сергеем Безруковым в “Оптимистах”.

Многие поклонники
Боярской переживают, как же относится муж актрисы Максим Матвеев к такому
разврату на всю страну. Но, скорее всего, мужчина все понимает, ведь ему и
самому приходится играть постельные сцены. Муж Елизаветы Боярской считает, что
секс ­— это часть жизни, а искусство отражает эту самую жизнь.


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