Мнение: «Во всём виновата Россия», мёрзнущие британские старики и дефицит яиц

1. Британские власти пошли по пути наших соседей, которые, когда у них в экономике рушится очередной сектор, немедленно обвиняют в этом Россию (ссылка):



Ответственность за рецессию в Британии лежит на России, заявил глава Минфина королевства Джереми Хант. По его словам, именно Москва создала в мире ситуацию, которая привела к инфляции и росту процентных ставок. Такое заявление министр сделал в интервью газете The Times.

Хант уверен, что Соединенное Королевство «лишилось стабильности» из-за действий России на Украине: «Это рецессия с маркировкой “сделано в России”, и нам необходимо восстановить стабильность, чтобы сделать первый шаг к росту.»

По словам британского министра, нормализировать экономическую ситуацию в стране удастся, если правительство вместе с Банком Англии смогут взять под контроль инфляцию.

Блогер Genby напоминает, что ещё в феврале британские власти, в лице тогдашней главы МИД Лиз Трасс (рекордно быстро провалившейся в качестве премьерки), грозились «полностью разрушить экономику России» (ссылка). Разрушить нашу экономику британцы не смогли, события пошли по сценарию легендарного монолога «А ну иди сюда…» из фильма «Кровь и бетон».

В-третьем квартале британский ВВП упал на 0,3%, что оказалось хуже прогнозов. Кажется, немного, однако это происходит в стране, население которой всё ещё довольно активно растёт за счёт мигрантов из бывших колоний. В стране, статистика которой заточена на то, чтобы любыми путями показывать рост ВВП и формальное экономическое благополучие. В стране, экономика которой по большей части состоит из услуг (которые, вроде бы, не так сильно зависят от дороговизны энергии, как сельское хозяйство).

Если уж британские власти после почти целого года разговоров об экономическом кризисе таки решились отрапортовать о падении ВВП, значит дела в Британии настолько плохи, что это невозможно скрывать.

2. Ещё в августе американский «Си-Эн-Эн» писал, что миллионы пожилых британцев опасаются замёрзнуть этой зимой из-за неподъёмных цен на энергию (ссылка). В статье приводили в пример британскую пенсионерку, которая жаловалась, что у ней за месяц вдвое выросли счета за продукты, и что по её мнению, «правительство считает, что мы должны либо умереть с голоду, либо замёрзнуть насмерть».

И действительно, вот уже наступает зима, и у британских стариков есть все основания для опасений. В прошлом году, согласно всё той же статье, в Англии и Уэльсе замёрзли в своих домах 10’000 человек. Но тогда ещё энергетический кризис только начинался. Похоже, ближайшие месяцы будут для простых британцев сложными.



3. Британские сети супермаркетов начали выдавать по две упаковки с яйцами в одни руки, не более. В онлайн-версии газеты Дэйли Мэйл пишут, что в этом виноват птичий грипп, из-за которого в стране нехватка куриц (ссылка).

Однако в печатной версии газеты, фотография которой гуляет в Интернете, пишут, что виновата не одна только эпизоотия. Второй причиной названа «война на Украине», которая «ударила по поставкам»:

Интересно, как Петров с Бошировым сумели организовать в Британии дефицит яиц?