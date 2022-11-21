Скандалы: Семью Анжелики Агурбаш выселили из квартиры в Москве

Это связано с долгами ее бывшего мужа Николая, который задолжал полмиллиарда рублей

«Семью Анжелики Агурбаш выселили из квартиры в московском районе Крылатское. Из-за того, что её бывший муж задолжал полмиллиарда рублей компании «Агроком Холдинг», которая принадлежит владельцу греческого ФК ПАОК Ивану Саввиди», — сообщает Mash. Николай Агурбаш с 1991 года владел агропромышленным комплексом «Мортадель», а в 2020-м признал себя банкротом.

После этого началась процедура реализации имущества, чтобы расплатиться с долгами. Компания Саввиди через суд настояла на том, чтобы забрать недвижимость должника на Крылатском холме с выселением всех живущих оттуда. Суд счел это требование обоснованным. В связи с этим квартира на Крылатском холме была конфискована.

Это жилье исполнительнице пришлось вернуть бывшему супругу после развода. Теперь из квартиры выселили детей певицы и предпринимателя.

Оригинал материала: “Новые Известия”