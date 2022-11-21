«Цветочные шторы, кожаный диван. Просто интерьер нужно “причесать»”: дизайнер о доме Гузеевой за 60 млн рублей

Ну какой российский зритель не знает Ларису Гузееву! Роскошная и женщина с ангельской улыбкой и острым языком давно взяла в оборот всех женихов и невест страны. Он дает советы, задает вопросы, высказывает собственное мнение. Но вот личной жизнью актриса делиться ее привыкла. Особенно интерьерами своего дома. В отличие от других селебрити, которые регулярно проводятся для подписчиков румтуры. Лишь по редким фото и видео можно сделать вывод об интерьере хозяйки. Вот что думает об этом дизайнер.

Обои

Одним главных трендов в следующем году будет наличие обоев. Да, был период, когда мы красили стены краской и закладывали мрамором, но теперь обои возвращаются. И не просто обои, а с сюжетом. Сегодня бренды предлагают огромное количество вариантов, пусть это будут бумажные, виниловые или самоклеящиеся. Вариант не для всех, однако этот вид обоев дает самый богатый рисунок и разнообразие жанров. Например, на кухне можно наклеить вид джунглей и завтракать, представляя себя на берегу водопада.

Так, в доме Ларисы дизайнер видит обои и шторы в цветочном стиле, далеко не модные, лет этак 20 назад. Отметил дизайнер и плинтуса, которые тоже не подлежат единой системе. Даже в прелах одной комнаты они разной ширины и цвета, который никак не ассоциируется с уютом.

Кожа

В гостиной стоит кожаный диван, вот уж точно пережиток прошлого. Сейчас мебельная индустрия выпускает на рынок роскошные диваны, обитые бархатом и флисом, материалом очень удобным, немарким. Лариса любит роскошь, поэтому бархатная мебель для отдыха ей вполне подойдет.

Монохром

Современный интерьер должен быть монохромным. Преобладание одного из нейтральных оттенков приветствуется, и лучше, если это будет белый, черный, коричневый или серый. Разница у предметов одного цвета должна быть в насыщенности, тогда общий вид будет смотреться сдержанно и стильно одновременно. У Ларисы Гузеевой интерьер аляпистый. Такое ощущение, что сразу сделать ремонт не было возможности, поэтому делали кусками, там, сям.

Кроме того, общий вид квартиры темный, а темный всегда крадет пространство. У Ларисы по всему дому размещена старая, мощная мебель, похожая на образцы царской стиля. Дорого и богато, но мебели из натуральных сортов дерева требуется светлый фон.

Минимализм и эклектика

Вторая цветовая гамма грядущего года – эклектика. С одной стороны, стиль не ограничивает цветовую палитру, но с другой – сокращает количество предметов интера. Такому стилю нужно минимальное количество аксессуаров, лаконичная мебель, максимально простой фон, который, кстати, обязательно должен быть однотонным, нейтрального оттенка. В интерьерах Ларисы Гузеевой такого стиля не замечается, видно, что хозяйка любит комфорт и роскошь.

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Если Лариса Гузеева надумает делать ремонт, что дизайнер ей настоятельно рекомендует, то пусть рассмотрит стиль фьюжн. Он создан для людей жизнерадостных, которые любят цвет. Со стороны может показаться, что нет ничего проще, чем оформить квартиру или дом в таком стиле. Но это только кажется. Стиль не так просто, и очень легко потерять разницей между эстетикой и безвкусицей. Правда, стиль довольно активный, через несколько часов хочется перебраться в более спокойное пространство и дать глазам отдохнуть.

Однако Ларисе Гузеевой такой интерьер наверняка придется по вкусу, как любительнице всего яркого, броского. Взять хотя бы полы, на которые дизайнер также обратил внимание. Каждая комната имеет собственное, причем, значительно отличное от других, покрытие, которых дизайнер насчитал не менее пяти. Это и ковры, и линолеум нескольких видов, и паркет. Линолеум подобного рисунка давно устарел, сейчас мы можем отнести его к супер современному дизайну начала нулевых, поскольку потом начинает набирать популярность так называемый евроремонт.

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Цвет 2023 года

Цвет будущего – коричневый и все его оттенки. Здесь у Ларисы все в порядке, поскольку большая часть мебели имеет именно этот цвет. Особенно роскошно смотрится кухня.

Мебель менять не нужно, а вот фон и фартук – очень даже. Кухонный гарнитур из натурального дерева прослужит еще несколько десятилетий, но роскоши ему не хватает. Придавать ее нужно с помощью светлых фонов.

Отдельного внимания требует кухонный фартук. Цветочный рисунок был популярен двадцать лет назад, тогда действительно все стремились выложить зону над плитой подобным рисунком. Но времена эти прошли, и сейчас можно выложить фартук мрамором или мелко форматной плиткой, например, шестигранной. Поживет на модном Олимпе и фартук из материала, идеально совпадающий со столешницей, но при условии, что это нечто натуральное. К слову, и тяжелые, основательные столешницы еще в моде.

В целом, интерьеры дома любимой телеведущей вызывают у дизайнера вопросы. Конечно, идеальных картинок быть не должно, никто не любит лоск, в котором тяжело жить. Тем не менее, добавить роскоши можно через новую кухонную утварь, в ванной поставить белые аксессуары с золотистыми ручками.

В текущем интерьере есть изюминки, но в целом его нужно “причесать”.