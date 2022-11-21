Мнение: О расстрелянных российских пленных… Они сами виноваты?

Второй раз за несколько последних дней #Украина оказывается перед необходимостью «оправдываться». После ракетного инцидента в Польше — за видео с расстрелом сдающихся в плен российских военных, снятое, предположительно в Макеевке. В отличие от аналогичных роликов в марте и в апреле, этот всё же вызвал общественный резонанс, поставивший руководство ВСУ в «неловкое положение». И тогда в Киеве вспомнили, что вообще-то лучшая защита — это нападение.

Следим за руками.

Речь идет о видеозаписи, которая стала распространяться в соцсетях 17-18 ноября. Предположительно, видео снято в селе Макеевка, ЛНР. На кадрах видно, как люди в военной форме, похожей на российскую, по одному выходят из дома и ложатся на землю. За ними следят мужчины в форме с желтыми повязками — предположительно, это военнослужащие ВСУ. Сдавшихся мужчин спрашивают, кто из них офицер. Затем из дома (откуда выходили сдающиеся) появляется фигура человека, на видео слышатся выстрелы, ролик обрывается. На втором видео, снятом с квадрокоптера, видны 12 тел военных. В России назвали это «массовой жестокой расправой».

Оказавшись перед лицом неудобных вопросов, заданных западными журналистами, которых не обвинишь в работе на «российскую пропаганду», вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина всё же пообещала, что Киев «во всём разберётся». Однако при этом она выразила сомнения, назвав «очень маловероятным», что опубликованные кадры доказывают обвинения России.

Первым делом, нашёлся «непредвзятый» западный эксперт. Некий Томас Тайнер, военспец, о котором раньше мало кто слышал, прокомментировал видео. «Все, кто называет произошедшее военным преступлением, ничего не знают о процедурах сдачи в плен, — заявил он. — Сдача в плен вражеских подразделений, превышающих ваше по численности — это чётко отточенная процедура. Украинские военнослужащие следовали этой процедуре и благодаря этому выжили.

Если враг хочет сдаться в плен, но превышает вас по численности, вы приказываете его солдатам бросить оружие, поднять руки и выходить под прицелом ваших пулемётов. Вы заставляете их лечь на землю, и если кто-то передумает — они будут легко нейтрализованы. Задача пулемётчика – стрелять немедленно в случае резких движений противника. После того, как все солдаты легли, вы вызываете их по одному, обыскиваете, надеваете наручники и отводите за пулемёт. Сами вы к лежащему врагу не подходите, так как можете закрыть зону обстрела вашему пулемётчику. Продолжайте, пока всех не обезвредите. Это процедура, так вы обеспечиваете собственную безопасность.

Задачей украинского пулемётчика было уничтожить сдающихся российских солдат, если они передумают и атакуют малочисленное украинское подразделение. Украинцы установили пулемёт, приказали россиянам следовать процедуре. И все они были бы живы, если бы последний российский солдат не решил убить их, открыв огонь. Пулемётчик сделал всё согласно процедуре – немедленно открыл огонь, чтобы обезопасить своё подразделение от того, что кто-то из лежащих на земле также откроет огонь… Единственное военное преступление здесь совершил российский солдат, открывший огонь. Он забрал вместе с собой всех своих товарищей, вынудив украинского пулемётчика стрелять».

Я не военный эксперт, конечно. Однако не могу понять, как безоружный солдат, лежащий на земле с руками за головой, может открыть огонь? И почему нельзя было уничтожить только одного того, кто, по словам «эксперта», решил оказать сопротивление?

Конечно, есть объяснение, что в плен сдавалось более многочисленное воинское соединение врага, чем то, которому сдаются в плен. А это — повышенный риск и повышенная нервозность «принимающей» стороны. Хотя откуда известно про численность? Камера всё время направлена в сторону пленных, численность подразделения ВСУ не видна из ролика…

Но, слово было сказано, и дальше понеслось.

Так, хорошо известный в России советник Офиса президента Украины Алексей Арестович высказался в том духе, что «мы не знаем, и из этого видео непонятно, как вели себя те, кто лежал на земле, или хотя бы некоторые из них, и в какой обстановке — если их действительно уничтожили из огнестрельного оружия автоматическим или, там, одиночным огнём — в какой обстановке они погибли». Также он сделал открытие юридического характера, указав, что «по международному праву, если сдающийся в плен ведет себя агрессивно, то теряет права военнопленного, а поэтому этот инцидент нельзя считать расстрелом военнопленных». А уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитро Лубинец пошёл ещё дальше: в своём телеграм-канале он написал, что «воспользовавшись инсценировкой сдачи в плен, россияне совершили военное преступление — открыли огонь на поражение военных Вооружённых сил Украины». Того и гляди, РФ предъявят обвинение ещё и за этот трагический инцидент.

Хотя есть и вполне объективные факты. 12 и 13 ноября на украинских сайтах появились кадры, снятые с дрона, на которых видны тела российских военных, лежащие на земле во дворе сельского дома. В публикациях в соцсетях, сопровождавших эту запись, говорилось о миномётном обстреле, убившем российских солдат. Эти изображения были также включены в видео Минобороны Украины о боевых действиях в районе Макеевки.

А 17 ноября появились другие кадры того же инцидента — на этот раз снятые украинскими солдатами непосредственно на месте событий. На них они находятся во дворе фермы и приказывают выходить российским солдатам, укрывшимся в сарае. Затем из-за угла появляется некто в более тёмной одежде, который как кажется, открывает огонь, в то время как остальные пленные лежат на земле. После этого камера падает на землю, слышен звук выстрелов. Различить, кто в кого стреляет, и на чьей стороне воюет человек в тёмном, а также что происходит после начала стрельбы, невозможно.

Иными словами, утверждать, что имела место «ложная сдача в плен», нельзя. И даже неизвестно, был ли российским военнослужащим человек в тёмном одеянии, стрелял ли он в сторону украинских военных или просто пытался бежать. Но тела людей в военной форме на кадрах с дрона лежат в том же месте и в том же положении, как ложились они на кадрах, снятых украинской стороной на земле. При этом Минобороны России утверждает, что все они были убиты выстрелами в голову. По-видимому, украинский пулемётчик стрелял именно по лежачим, которые сопротивления не оказывали.

Но всё равно — «сами виноваты»?

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