Риши Сунак надеется наладить беспрепятственную торговлю с ЕС по швейцарской модели

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассматривает возможность предоставления гражданам ЕС права на свободный въезд в страну в обмен на привилегированный доступ к внутреннему рынку Евросоюза, пишет Der Spiegel со ссылкой на британские СМИ. На фоне экономической рецессии правительство страны стремится выстроить отношения с Евросоюзом по «швейцарской модели». Однако планы Сунака встречают сопротивление среди членов его собственной партии.



AP

Привилегированный доступ к внутреннему рынку ЕС и право на свободу передвижения и выбор места пребывания для его граждан — так можно приблизительно описать особые отношения между Швейцарией и Евросоюзом. На фоне тревожной экономической ситуации правительство Великобритании в настоящее время стремится к точно такому же статусу. Как сообщают британские СМИ, новый премьер-министр страны Риши Сунак намерен наладить беспрепятственную торговлю с ЕС по «швейцарской модели», передаёт Der Spiegel.

Однако, вероятно, это будет непросто. С одной стороны, отношения между ЕС и Швейцарией сложны и в настоящее время крайне напряжены, и очень маловероятно, что ЕС снова станет заключать многочисленные двусторонние соглашения с соседней страной. С другой стороны, для сохранения доступа к внутреннему рынку ЕС Швейцарии также приходится признавать так называемые четыре свободы ЕС, что, помимо свободного движения товаров, услуг и капитала, также предполагает свободное передвижение людей. Однако именно последнее было важным фактором, сподвигнувшим Великобританию на брексит, выход из ЕС.

Соответственно, усилия Сунака вызывают серьёзные споры в правительстве Великобритании. Министр здравоохранения Стив Баркли выступил против внедрения швейцарской модели. «Я вообще не могу понять эту историю, — заявил Баркли. — Я не поддерживаю это. Я хочу наилучшим образом использовать те возможности, которые предлагает брексит». Бывший министр Саймон Кларк также выразил неодобрение. «Я искренне надеюсь и верю, что этот вопрос подниматься не будет, — написал он в Twitter. — Мы окончательно решили вопрос о выходе из Евросоюза в 2019 году».

С точки зрения экономики Великобритания в настоящее время «загнана в угол». Банк Англии в основном возлагает ответственность на брексит. «Нет никаких сомнений в том, что сейчас мы наблюдаем гораздо более сильный спад торговли в Великобритании по сравнению с остальным миром», — сказала членам парламента в среду Свати Дхингра, член Комитета по денежной политике Банка Англии. Её коллега Кэтрин Манн подчеркнула, что от последствий брексита сильнее всего страдает малый бизнес, поскольку экспортёрам и импортёрам требуются дополнительные документы. Это также стимулирует рост инфляции. Уровень инфляции в настоящий момент составляет 11,1%.

Канцлер казначейства Великобритании Джереми Хант недавно представил парламенту новый проект бюджета, который предусматривает повышение налогов и сокращение расходов — и готовит британцев к трудным временам. По его словам, следующие два года станут «вызовом», однако такие меры необходимы для стабилизации экономики и сдерживания инфляции. Хант указал, что экономика Великобритании уже вступила в фазу рецессии. Ожидается, что в 2023 году ВВП страны сократится на 1,4%. Банк Англии опасается, что рецессия может затянуться на годы, пишет Der Spiegel.