Рецепт сырников от Паулины Андреевой: Ключ к сердцу мужчины
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Вместе с шоуменом брюнетка приготовила ароматный завтрак,
способный вскружить голову одним только запахом. Для утренней трапезы вариант
беспроигрышный. Все новое — это хорошо забытое старое, поэтому Паулина Андреева
воспользовалась простым рецептом на все времена.
Ингредиенты для сырников
- Творог — 600 г,
- Ваниль — 1 щепотка,
- Яйца куриные — 2 шт.,
- Сметана — 50 г,
- Сахарная пудра — 50 г,
- Манная крупа — 30 граммов,
- Мука — на глаз,
- Растительное масло.
Способ приготовления
Творог протираем через сито в глубокую миску — так он станет
воздушным. В готовую массу добавляем ваниль, яйца, сметану и сахарную пудру.
Перемешиваем до равномерной консистенции ложкой. Затем засыпаем в ту же миску
манку и муку. На примере Паулины Андреевой формируем аккуратные пышные сырники
и обжариваем их на масле до румяной корочки.
Вот и все! Готовый завтрак выкладываем на тарелочку, при
желании украшаем остатками сахарной пудры и подаем на стол. Дополнить его можно
вареньем и бодрящим напитком.
Иван Ургант получил массу приятных впечатлений от
такого лакомства, ведь Паулина Андреева готовила с улыбкой и горящими от удовольствия
глазами. Запишите рецепт — обязательно пригодится.
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