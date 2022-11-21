Рецепт сырников от Паулины Андреевой: Ключ к сердцу мужчины

Вместе с шоуменом брюнетка приготовила ароматный завтрак,

способный вскружить голову одним только запахом. Для утренней трапезы вариант

беспроигрышный. Все новое — это хорошо забытое старое, поэтому Паулина Андреева

воспользовалась простым рецептом на все времена.

Ингредиенты для сырников

Творог — 600 г,

Ваниль — 1 щепотка,

Яйца куриные — 2 шт.,

Сметана — 50 г,

Сахарная пудра — 50 г,

Манная крупа — 30 граммов,

Мука — на глаз,

Растительное масло.

Способ приготовления

Творог протираем через сито в глубокую миску — так он станет

воздушным. В готовую массу добавляем ваниль, яйца, сметану и сахарную пудру.

Перемешиваем до равномерной консистенции ложкой. Затем засыпаем в ту же миску

манку и муку. На примере Паулины Андреевой формируем аккуратные пышные сырники

и обжариваем их на масле до румяной корочки.

Вот и все! Готовый завтрак выкладываем на тарелочку, при

желании украшаем остатками сахарной пудры и подаем на стол. Дополнить его можно

вареньем и бодрящим напитком.

Иван Ургант получил массу приятных впечатлений от

такого лакомства, ведь Паулина Андреева готовила с улыбкой и горящими от удовольствия

глазами. Запишите рецепт — обязательно пригодится.