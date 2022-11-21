 

Рецепт сырников от Паулины Андреевой: Ключ к сердцу мужчины

21.11.2022, 7:51, Разное
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Вместе с шоуменом брюнетка приготовила ароматный завтрак,
способный вскружить голову одним только запахом. Для утренней трапезы вариант
беспроигрышный. Все новое — это хорошо забытое старое, поэтому Паулина Андреева
воспользовалась простым рецептом на все времена.

Ингредиенты для сырников

  • Творог — 600 г,
  • Ваниль — 1 щепотка,
  • Яйца куриные — 2 шт.,
  • Сметана — 50 г,
  • Сахарная пудра — 50 г,
  • Манная крупа — 30 граммов,
  • Мука — на глаз,
  • Растительное масло.

Способ приготовления

Творог протираем через сито в глубокую миску — так он станет
воздушным. В готовую массу добавляем ваниль, яйца, сметану и сахарную пудру.
Перемешиваем до равномерной консистенции ложкой. Затем засыпаем в ту же миску
манку и муку. На примере Паулины Андреевой формируем аккуратные пышные сырники
и обжариваем их на масле до румяной корочки.

Вот и все! Готовый завтрак выкладываем на тарелочку, при
желании украшаем остатками сахарной пудры и подаем на стол. Дополнить его можно
вареньем и бодрящим напитком.

Иван Ургант получил массу приятных впечатлений от
такого лакомства, ведь Паулина Андреева готовила с улыбкой и горящими от удовольствия
глазами. Запишите рецепт — обязательно пригодится.


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