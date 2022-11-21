“Родилась”: выскочившая босиком Боня приласкала своего ангелочка

Звездная брюнетка выбилась на арену шоу-бизнеса с трудом. Как минимум, ей пришлось бросить родню и уехать в столицу из Краснокаменска Читинской области. Юность в провинции Виктория Боня провела несладкую, красотку дважды пытались изнасиловать. Экс-участница “Дома-2” помнит, как выскочила босиком из логова преступника и побежала по земле без оглядки.

Между тем судьба уготовила звезде большое счастье не за какие-то заслуги, а по факту рождения. Нумеролог Фарида Красавкина в беседе с “Дни.ру” сообщила, что в программе теледивы имеются три семерки — редкий знак удачи.

“Виктория родилась с мощным заложенным творческим потенциалом. Она очень харизматичная, общительная. В ней заложен талант оратора, учителя, наставника, преподавателя… Она по своей натуре лидер”, — такой Боня из “Дома-2” показалась эксперту по числам.

При этом нумеролог отметила, что звезда находится под защитой ангела-хранителя. Видимо, Виктория Боня так ласково обошлась со своим ангелочком, что теперь ей крупно везет по всем фронтам. Фарида Красавкина уверена, что пока героиня шоу “Дом-2” стоит на верном пути — в будущем у нее могут быть приятные хлопоты, связанные с творческими проектами, а также рабочие путешествия.