Мнение: Ответ на пику

Запутались вчера с задачей про рыбалку.

Давайте распутывать.

Сначала вспомним, что такое рыбалка. Так мы называем умение человека быстро растить свою субъективную значимость (СЗ).

На мой взгляд во вчерашнем письме постоянные читатели должны были увидеть момент рыбалки. И то, что никто не увидел, говорит о том, что пока для вас процессы в поле выглядят как хаос, к сожалению.

Помните мы когда-то изучали графики роста СЗ и даже проходили тест по этой теме?

Это самый начальный уровень: представлять как растет значимость в паре того и другого в виде двух кривых.

Разница между этими кривыми отражает дисбаланс. Баланс – это когда значимость обоих примерно равна и растет соразмерно.

Рост СЗ может быть реальным, а может быть воображаемым.

Разница между двумя кривыми (своя реальная СЗ и воображаемая) показывает размер короны.

Из-за короны люди часто преувеличивают воображаемый рост своей СЗ и недооценивают реальный рост СЗ партнера.

Из-за этого они делают неверные ходы и только отсюда (другой причины нет) возникает дисбаланс и застревание в дисбалансе.

Вот вчерашняя автор описала нам рост такого дисбаланса и застревание в дисбалансе на четыре года. Скорее всего она проведет в этом дисбалансе еще несколько лет, может временно отвлекаться и не думать об этой ситуации, но отцепиться не сможет. Я описала вчера в разборе, как можно легко отцепиться, но практически для этого необходим тот уровень скромности, до которого ей далеко.

Нас с вами интересует не столько прогноз динамики, сколько понимание, что произошло с точки зрения поля и как. Автор не рапан, поэтому это особенно интересно. В случае рапанов в поле всегда происходит одно и то же: между кривой их воображаемой СЗ и реальной растет черная пропасть. Им кажется, что значимость их велика и увеличивается, а в реальности она снижается. В эту пропасть иллюзий рапаны шагают и падают в яму. Сценарий печальный, но очень простой.

Вчерашний сценарий сложней и интересней. Если рисовать на графике, то сначала реальная значимость автора росла и была равна росту значимости мужчины, то есть у них был баланс и взаимная влюбленность. Потом ее значимость прекратила рост и дала обратный ход, рост значимости мужчины тоже слегка притормозился. А вот потом произошло то, что я назвала “хищный трюк”. Мужчина сделал нечто и его значимость для нее рванула вверх. А значимость автора продолжила падать. И чем больше шатало автора, тем больше падала ее значимость для героя. Автор вроде и фиксировала падение своей значимости, но только на рациональном уровне, интуитивно ей казалось, что любовь его к ней все та же. Поэтому спустя четыре года она измучена этой загадкой: что произошло, почему он так поступил, почему она никак не может отцепиться. Ей кажется, что он страдает еще больше, чем она, но действует во вред себе.

Еще раз. Автор имела относительно адекватную самооценку. У нее с мужчиной был баланс. И вдруг на моменте снижения обоюдной значимости мужчина сделал нечто (?), от чего его значимость начала расти для автора, но ей стало казаться, что ее значимость тоже растет. Образовалась та самая яма иллюзий, в которую автор хоть и не шагнула как рапан, хоть и сумела отступить, выйти замуж и наладить свою жизнь, но эта яма до сих пор остается, дыра в поле зияет и все время притягивает ее к себе, она ходит по краю и с надеждой заглядывает туда. Вот это вкратце содержание письма с точки зрения ситуации в поле.

В задаче я задала вам вопрос, что за хищный трюк сделал мужчина. Хищные трюки мы отделяем от рыбацкого поведения, хотя инструменты похожи, но разные цели. Цель хищника – захват чужого поля, хищник делает это инстинктивно, цель рыбака – экологичное сотрудничество, рыбак делает это осознанно. Очень важно иметь в виду, что инструменты хищника тоже достаточно экологичны, особенно крупного, иначе у него ничего не получилось бы. Законы поля одинаковы для всех, хищник уважает границы и действует в красном поле, изредка в розовом, а если выходит в серое, быстро возвращается. Если бы хищник действовал в черном поле, у него не было бы ни одного успешного кейса. Выиграть можно только действуя в красном поле. Это нельзя забывать.

Это тот момент, на котором я акцентирую с самого начала этого блога. Из-за этого некоторым кажется, что я поддерживаю цели хищников. Упаси Боже. Цели хищников вредны, в том числе для них самих. Но действуют они в границах, иначе бы их эффективность была нулевой. Если кому-то кажется, что можно действовать мимо границ и быть эффективным, это вредная иллюзия и вот эту иллюзию я пытаюсь развеять. Неэкологичные действия ослабляют позицию в поле и не дают растить свою значимость. Неэкологичные инструменты не дают достичь успеха, независимо от того, какая цель.

Но вернемся к хищному трюку.

Глядя на ситуацию вчерашнего автора, можно сказать, что мужчина ее наказал. Под короной ей кажется, что он наказал себя, но нет, страдала только она, раскаивалась она, искала диалога она, вспоминает и мучается до сих пор только она, для героя же ее фигура быстро стала ничтожной. И это хорошо, что она осознает свою привязанность к нему, свой “незакрытый гештальт”, потому что большинство людей избегают такого осознания, вытесняют из сознания, поэтому лярва живет и растет в их поле и поглощает их силы.

Герой наказал автора за самонадеянность в отношениях с ним, за мнимую гордость и за то, что та не оценила должным образом его вложения. Но чтобы кого-то наказать, вы должны иметь для этого красное поле, то есть право. Без этого права вообразить себя судьей и карающем перстом – косяк. То есть когда вам хочется кого-то наказать, вы скорее всего накажете только себя. За исключением тех редких случаев, когда у вас есть для этого красное поле.

Красное поле для наказания появляется, когда соблюдаются три условия.

1. У человека перед вами косяк, а с вашей стороны были вложения.

2. Ваша СЗ для него больше, чем его для вас.

3. Человек плохо рефлексирует вашу СЗ и переоценивает свою.

Все три условия должны соблюдаться. Обратите внимание, одного лишь его косяка мало. Чтобы наказывать, надо иметь преимущество в СЗ, “быть выше”, “быть сильней”. Преимущества в ОЗ очень мало, важна СЗ. А третье условие необходимо, чтобы человек не успел сыграть на опережение, уклониться или компенсировать. Хорошая рефлексия и хорошая самооценка означают, что перед вами – нерыба, а нерыбу так просто не накажешь, она не даст такой возможности, она обыграет вас или сыграет в ничью, если вы сами нерыба.

С автором все три условия для наказания были в наличии. И косяк, и дисбаланс значимости (маленький сначала, потом вырос), и корона (небольшая, потом выросла).

Косяк вы в задаче сформулировали совместными усилиями: она отказалась с ним ехать не только без уважительного повода, но и с грубоватым ультиматумом, чтобы он сначала развелся, и осталась этого ждать с щипцами (слив, который усилил косяк). Этот косяк был бы не очень большим, но дальше автор поехала в Барселону и довольно некрасиво сообщила об этом мужчине (опишите, кстати, почему некрасиво). После этого мужчина сделал жесткую пику (без предупреждения заблокировал ее и прекратил общение), да еще и с шаром (поблагодарил за возвращение его к жизни).

После точной и большой пики, а это была очень точная и очень большая, значимость пикующего растет.

Но учтите, любители рыбачить по-рапаньи, стоит пике быть чуть кривей или чуть больше, чем надо, это уже не пика, а косяк, и расти будет не ваша значимость, а значимость человека для вас, а ваша значимость будет снижаться. То есть стоит вам промахнуться с пикой и в пропасть полетите вы.

В нашем случае пика была полностью в красном поле, поэтому мужчина почувствовал окончательное разочарование в авторе (он уже был разочарован), а автор начала любить его сильней и страдать.

Нерыбы тем и отличаются от рыб, что они все делают точно в границах. Они не мечутся после своих ходов и не сожалеют, потому что у них хорошая рефлексия и хорошая самооценка. Метания и сожаления всегда происходит от того, что вы плохо рефлексируете значимость чего-то или кого-то, поэтому видите границы то так, то этак, то вам кажется, что вы правы, то нет. Если бы рефлексия у вас была хорошей, вы бы не метались. Если нет короны, нечему шататься и вас не качает. Поэтому если хотите уверенности и устойчивости, избавляйтесь от короны.

Получив пику, автор сначала изумилась и не поверила в то, что ее заблокировали, проверяла не сломался ли ТГ, потом ждала, что мужчина опомнится, потом наблюдала за его “спектаклем” и не хотела верить, что это не для нее. Она до сих пор в это не верит. Через два месяца она пыталась вытащить мужчину на разговор, надеялась добиться от него признания, что ему больно и он ее все еще любит. Мужчина надел колпачок (который она ему сама подсунула) и признался в боли, сказав, что он плохой, ненадежный и ему лучше спасать семью. Он ответил правду, вежливо эту правду смягчив, но автор была уже настолько расшатана своей короной, что превратила и это в репейник и прицепилась мыслями к постоянному обдумыванию, что она делала не так и можно ли отыграть все обратно.

Многие до сих пор не понимают, как отличить действие пики от действия короны, некоторые думают, что пика действует только на корону. Пика действует в любом случае, на рыбаков пика действует тоже, просто они не подставляются под пику, а для этого важно не косячить и не оставлять некомпенсированных вложений с другой стороны. Но если пика получилась, действует она на всех. Просто нерыба последствие пики минимизирует, переживает ее локально, но не дает пике запустить разрушительные последствия в своем поле, это помимо того, что не подставляется под пику. А рыба может подставиться под пику, а потом еще попытаться защититься от пики с помощью короны. И это самое опасное. Одна маленькая пика может разрушить жизнь человека, если тот настроит баррикад из корон, ЗВ, БП.

К счастью, нерыбы, способные сделать настоящую пику, никогда почти не сталкиваются в отношениях с рапанами, это слишком разная весовая категория. Рапаны обычно сталкиваются с рапанами и рыбами, а нерыбы с нерыбами и рыбами. Поэтому жизнь людей из-за пик разрушается редко. Но бывает.

Мы с вами сегодня попробуем поговорить, как правильно воспринимать пику и как от нее защищаться.

Сначала вам предлагаю попробовать.

Как автор могла бы избежать пики, будь она нерыбой? Как следовало воспринимать пику, если избежать не удалось, чтобы минимизировать ее вред?

Более сложный уровень. Как можно было развернуть пику в описанной ситуации? Как можно было превратить чужую пику в свой шар? Как можно было превратить чужую пику в чужой шар? Это уже уровень траблшутинга, суперрыбалки, если вы еще помните о таком. Но теоретически рассуждать или притягивать за уши не надо, надо писать четко по описанной ситуации.