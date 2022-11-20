 

Мнение: Что там с футболом?

20.11.2022, 21:25, Разное
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Я, между прочим, так и не понял – будут показывать чемпионат мира по футболу у нас или нет? Кто что слышал?

По идее, не должны – нас ведь оттуда выкинули буквально пинком под зад. Гордость какая-то должна быть? А с другой стороны – должны, ведь идея-фикс администрации нашей криптоколонии – “делать вид, что всё как прежде”. Если “как прежде”, то мы в ЧМ по футболу обычно и так НЕ участвуем – не можем отобраться. Или вылетали уже там максимально быстро, так как не могли выйти из группы. Во всех таких случаях чемпионат спокойно показывали по российскому ТВ, не вспоминая о российской сборной.

А вот НЕ показать ЧМ совсем – это будет нечто экстраординарное, отчетливый сигнал отечественной быдломассе, что “что-то происходит”. Думаю про нашу правящую клику – решаю, что нет, не решатся. Покажут, значит. Угадал я или нет?

Источник: Размышления вольного социолога


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