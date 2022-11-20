Личное: “Сливалась в попытках заботиться”

Ну вот, например, рыба. Есть рефлексия и более менее адекватная самооценка в процессе анализа, но в отношениях были сливы и косяки.

Но достаточно адекватно описывает процессы в поле.

russturist

Уважаемая Эволюция, здравствуйте! Очень прошу помочь мне в рамках рубрики увидеть, где я зацепилась короной, так как ужасно страдаю после расставания.

Я состояла 5 месяцев в отношениях, мне 31, врач, есть ребёнок. У парня ОЗ выше, it-сфера, немного постарше, без детей. С самого начала отношений меня не покидала тревожность и волнение, т к не дотягиваю (низкий доход из-за параллельной учебы на второй сертификат).

(Тревожность не может быть от того, что вы не дотягиваете до чего-то. Тревожность от того, что вы боитесь потерять то, что и так не ваше. Надо осознать хлеборезку и закрыть. Пусть с вами будет тот человек, которому с вами хорошо и которого не надо держать зубами. Это называется уважением к себе)

Парень был очень щедр на комплименты, очень много говорил мне приятного, позволял ощутить себя очень желанной. Но ввиду его открытости и рациональности мелькала честная критика (насчёт моей одежды, насчёт воспитания ребёнка (видел его один раз). Я не смогла обнаружить свою уязвленность и обсудить это прямо, плюс он часто упоминал бывших, это задевало меня. Все мои комплексы затмили мой разум , мне было ужасно некомфортно и плохо, но причины не могла отрефлексировать и обсудить, решила расстаться спустя полтора месяца встреч. Это оказалось огромной ошибкой, парень, оказывается, не хотел расставаться и ценил меня, его реакция меня шокировала, я поняла, что сотворила ужасное. Далее следовало продолжение отношений с нарастающим разочарованием со стороны парня.

(Ну вот смотрите, она точно описывает свой косяк. Его СЗ была большой, его n(ОЗ) тоже, динамика была нормальная, а она взяла и бросила его. Не важно от чего, от страха, от того, что утомилась бояться потерять, от того, что хотела проверить, как он среагирует, в любом случае это косяк ее. После косяка парень стал отодвигаться, а она сливаться, как это чаще всего и бывает. Чтобы этого не было косяков надо тщательно избегать, а если накосячили, постараться сразу компенсировать)

Я сливалась в попытках о нем заботиться (перегибала), и одновременно косячила прорывающейся пассивной агрессией и провокациями. Что-то толкало меня раскачивать лодку. Был ещё эпизод, когда я предложила быть друзьями (искренне,т.к чувствовала его холод и остывание) – это его немного подгорело и какое-то время было теплее. Но далее по накатанной. Я старалась как могла, но уже было поздно. И в итоге он расстался со мной.

(Дальше цепь сливов в попытках компенсировать косяки и новые косяки в попытках возместить себе ущерб после сливов. Это та динамика, которая возникает практически сама собой и тянет вас вниз, если эту динамику не отследить и не блокировать. У автора не получилось. Поэтому она проиграла и КП, и СЗ)

Я плачу уже скоро как 3 месяца, снится мне, прямо с утра уже перед глазами. Ему точно ничего не нужно (пыталась вернуть хоть какой-то контакт, сказал что у него другая, а у нас все равно ничего не получалось, сказал, что его раздражали мои манипуляции). Я осталась лицом к лицу со своими ошибками и косяками, комплексами и проблемами в голове. Нахожусь в терапии, но пока не отпускает.

(Отпустить в данном случае мешает жадность и застревание в прошлом. Если на терапии происходит анализ прошлого, такая терапия может быть вредна. Надо отказаться от попыток вернуть утраченное, надо обратить взор в будущее, в будущем не делать ошибок и прекращать сливать ресурсы, силы и свою фигуру. То есть в отношениях у нее были мелкие сливы, а вот сейчас, когда она рыдает 3 месяца, у нее непрерывный большой слив. Надо осознать это и перестать. Здесь как с азартной игрой. Все, что слито, можно восстановить и преумножить, главное остановить слив)

Легче только на работе. Но даже между пациентами бывает, что чуть свободная минута – и мысли, и слёзы. Ненавижу себя за глупые ошибки. Очень прошу помочь увидеть, где я зацепилась, улучшить границы, чтобы перелистнуть как-то эту страницу , принять произошедшее. Спасибо!

(Зацепилась короной Победителя. Некоторые ошибки исправить уже нельзя, автору как врачу должно быть это понятно. Некоторые болезни нельзя вылечить, хоть в лепешку разбейся, но в отношениях можно закрыть книгу и начать другую)