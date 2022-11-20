Не замечена в скандалах, но ее знают все: как живет 56-летняя Алиса Шер – единственная, кому удалось дойти до ЗАГСа с Нагиевым

Актера Дмитрия Нагиева сегодня знает вся страна, а представительницы прекрасного пола относятся к нему с особой теплотой. И он отвечает им взаимностью, будучи всегда вежливым и обходительным, не позволяя себе ничего лишнего. При этом вопрос о том, свободно ли сердце Дмитрия на сегодняшний день, остается открытым. Так как он всячески это скрывает, причем очень успешно. Единственными официальными отношениями артиста, о которых известно широкой публике, был его брак с Аллой Щелищевой. Она взяла фамилию мужа, а затем и псевдоним – Алиса Шер. Эта женщина не появляется на ток-шоу, не участвует в скандалах. Как она живет сегодня?

Встретились в театральном институте

Дмитрий с Аллой встретились в ЛИТМиКе, где он постигал актерское мастерство, а она училась на театроведческом факультете. Девушка не сразу понравилась Нагиеву, но со временем он рассмотрел ее и между ними завязался роман.

Вскоре молодые люди заключили брак, в котором через три года на свет появился сын, названный Кириллом. Супруги много работали. Алла искала себя на поприще радиоведущей, перемещаясь с одной радиостанции на другую, примеряя к себе различные амплуа. В результате ее карьера пошла вверх.

Расставание было мирным

Но и Дмитрий не отставал от жены, приобретая все большую популярность как актер. При этом Нагиев был общительным, с удовольствием “светился” на публике, тогда как его вторая половина, которая к тому времени стала Алисой Шер, предпочитала держаться в тени. Но семейная жизнь пары не была счастливой, их связывал только малолетний сын. В 2010 году они развелись официально, но до этого уже не жили вместе несколько лет. Однако их расставание было мирным.

Алиса Шер сейчас

Их общение продолжается и по сей день, и говорят они друг о друге только хорошие вещи. В отличие от бывшего мужа, Алиса по-прежнему избегает светской жизни. Она все так же работает на радио, а еще пишет книги. Сейчас ей 56 лет, она оптимистична и весьма активна. Никогда не сидит на месте, постоянно чему-то учится. Так, она получила образование в области логопедии и психологии, став еще и педагогом.

Алла Анатольевна работает с детьми, привлекая их к участию в своих проектах. Например, она подготовила радиопрограмму, которая посвящена блокаде Ленинграда. В ней ребята из школы-интерната им. Грота рассказывают об том страшном времени и читают стихи. А еще вместе с командой юных журналистов она выпускает передачи под рубрикой “Большая перемена”.

Кроме того, экс-супруга Дмитрия Нагиева ведет образовательный курс в Центре медиаискусств. Она рассказывает, как записывать собственные подкасты, правильно выстраивать интервью.