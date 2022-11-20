Мнение: О тяжёлой и непоправимой ошибке… Каяться и платить?

Канадский министр обороны Анита Ананд заявила, что российский президент Владимир #Путин совершил «непоправимую ошибку». Под которой глава военного ведомства подразумевала решение начать спецоперацию 24 февраля. Это не первое такое мнение, исходящее от представителей Западного мира. Но на сей раз, оно, безусловно авторитетно и непререкаемо ценно. Ведь в дополнение к нему Анита Ананд объявила о дополнительной помощи на сумму 34 млн канадских долларов, треть которой пойдёт на термобельё, обогреватели и спальники для украинских военных. Надежды на «зимнюю передышку» рушатся на глазах.

Недооценил #Кремль всю глубину и ширину международной солидарности с Украиной. И это тяжёлая ошибка…

Так и хотелось бы напомнить, что «каждый может ошибаться», а ещё что-то там про ёжика и кактус. Но увы. Ведь автор и сам не без греха. И это уже серьёзно. Тут «смеху***чками» не отделаться и анекдотиком не прикрыться. Каяться нужно!

Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa…

Как ни больно и ни горько признавать, но в предыдущей заметке я допустил огромную ошибку, на которую мне указали, наверное, не меньше десятка комментаторов. Проверив приведённые цитаты по другим источникам, признаю их правоту: в речи американского министра обороны Ллойда Остина действительно не было слова «пока», а глава ОКНШ Марк Милли действительно употребил оговорку «в ближайшее время», хотя и без уточнения конкретных сроков. Соответствующие изменения в заметку внесены.

Но этого, конечно, мало.

Надо каяться и платить.

Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa…

Итак, прошу прощения у всех и каждого, кому эти непростительные ошибки причинили огромную попаболь или иные душевные и нравственные страдания. Особенно у внимательных комментаторов stanislav_gs, echiesinebesiev, kremlin_curant, max_andriyahov, ochen_plohoy, rem235, zloymoksha, top_logger, prof_brown и даже у kak_mo_mak_2 — кажется, никого не упустил? Все они не только огорчились, но ещё и потратили своё драгоценное время, чтобы меня обматерить вежливо и по-товарищески указать на допущенные ошибки. В качестве репараций добровольной компенсации, — если моих искренних извинений недостаточно, — готов каждому из поименованных перечислить по запросу 10 ЖЖетонов.

Повторю, мне очень жаль. Sorry. Вибач за те. Pardon. Verzeihung. Perdón. Spiacente. 對不起.

Понимаю, что это несколько необычно для ЖЖ, где традиционным ответом на деликатное замечание «Вы, милостивый государь, ошибиться изволили-с» служит либо брань, либо бан, либо спор, заканчивающийся в итоге одним из двух предыдущих вариантов. Но надо же как-то готовиться к будущим репарациям и покаяниям переходить от дворовых к цивилизованным стандартам общения, разве нет? И почему бы не начать прямо сейчас?

PS К сожалению, не могу гарантировать, что новых ошибок в Альманахе не будет отныне и вовеки. Хотя я и стараюсь максимально полно и дотошно проверять информацию по источникам, но и на старуху бывает проруха © Или, если угодно, errare humanum est, как известно ещё со времён Сенеки. Однако готов подтвердить, что моё отношение к своим ошибкам останется неизменно таким, как в этой заметке.

Спасибо, что дочитали!

Исчерпывает ли это вышеописанный инцидент?

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