Утром или вечером? В какое время лучше тренироваться, чтобы достичь той или иной цели: обоснование на основе исследований

Многие люди задаются вопросом о том, когда лучше заниматься спортом – утром или вечером. Ведутся жаркие споры среди сторонников утренних и вечерних тренировок. Поэтому ученые решили подойти к этой проблеме основательно и провести соответствующее исследование. Теперь есть обоснованный ответ на данный вопрос.

Научный эксперимент

Американский ученые из Лаборатории питания и метаболизма, относящейся к Департаменту здравоохранения, решили провести эксперимент, чтобы выяснить, какое же время является наиболее оптимальным для похода в спортзал или домашних упражнений. В исследовании был задействовано 63 мужчины и 104 женщины. Они прошли отбор на соответствие таким параметрам:

возраст от 25 до 55 лет; без вредных привычек; ведущие активный образ жизни; без сердечно-сосудистых заболеваний; без нарушения обмена веществ; не имеющие лишнего веса.

Как проводилось исследование

Участники эксперименты должны были поддерживать высокую физическую активность. Они должны были заниматься спортом не реже 4 раз в неделю не менее 30 минут. Причем нагрузки должны были быть разнообразными – силовые тренировки, интервальные нагрузки, растяжка и так далее.

Участников эксперимента разделили на две группы. Участники первой группы занимались исключительно по утрам, а второй – по вечерам. На протяжении 12 недель они ежедневно приходили в лабораторию для сдачи анализов и проверки антропометрических показателей и оценки общего состояния здоровья.

Результаты исследования

Ученые пришли к выводу, что оптимальное время для тренировок определяется гендерным параметром. Так, например, женщинам рекомендуется заниматься по утрам. Ранние тренировки способствуют более интенсивному сжиганию жира в области живота, проработке мышц тазового дна и обеспечивают общее укрепление организма. Кроме того, утренние занятия способствуют снижению артериального давления.

Вечерние тренировки также полезны женщинам, но они действуют немного иначе. Они направлены на укрепление верхней части корпуса. Кроме того, вечерняя тренировка помогает крепко заснуть, а утром проснуться бодрой и в хорошем настроении.

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Выводы для мужчин

У мужчин иные биоритмы, поэтому они получают достаточно слабый эффект от утренних тренировок. Есть смысл разве что сделать растяжку или небольшую стандартную зарядку для общей подвижности и бодрости.

А вот вечерние тренировки – это именно то, что нужно для мужчин. Во второй половине дня лучше работают мышцы, быстрее удается добиться красивого рельефа. Вечером у мужчин интенсивнее сжигаются жиры. Также следует отметить нормализацию кровяного давления и усиление умственной активности.

Индивидуальный подход

Несмотря на то, что исследование дает научное обоснование выбора времени тренировок, нельзя считать эту информацию. единственно правильной. Ведь организм каждого человека индивидуален, и нужно в первую очередь прислушаться к своему организму.

Попробуйте выполнять разные виды тренировок в первой и второй половине дня. Постарайтесь понять, как на них реагирует ваше тело в разное время суток. Таким образом, вы составите для себя максимально эффективный график тренировок.