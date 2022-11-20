 

Истерика: брошенная Лепсом Барановская уступила счастье сопернице

20.11.2022, 15:05, Разное
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Юлия Барановская, которая столько лет прожила в одиночестве после того, как ее бросил Андрей Аршавин, обрела, казалось бы, надежду на женское счастье. Еще в декабре прошлого года по Москве потекли слухи о том, что свое сердце телеведущая собирается отдать свое исстрадавшееся сердечко в руки самого Григория Лепса!

Появление слухов совпало с новостями о грядущем разводе Григория Лепса с его женой Анной Лепс. Предполагаемый и официально не подтвежденный роман певца с Юлией долго не продлился. Артист попытался вернуться к жене и продолжить воспитывать троих детей. Таким образом, Юлия Барановская уступила счастье сопернице, даже толком и не поборовшись за красавца-мужчину.

Брошенной Лепсом телеведущей, уверены многие, сейчас есть о чем переживать, кроме неудавшихся отношений. Дома у Юлии Барановской разворачивается настоящая драма: ее дочь Яна, переживает сейчас кризис подростковой сепарации. Дошло даже до того, что 14-летняя девушка отказывается фотографироваться вместе с матерью и семьей.

Свой комментарий на этот счет дал психиатр Дмитрий Клевцов. По мнению специалиста, девушка подсознательно конкурирует с матерью.

“Это нормально в подростковом возрасте. Если она (Юлия Барановская – Прим. ред.) будет на нее давить, то она получит истерику или бунт в каком-то другом проявлении”, – призвал он Юлию Барановскую расслабиться и выдохнуть.


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