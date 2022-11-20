Новый Samsung Galaxy M54 могут оснастить экранами CSOT и BOE

В Сети появилась инсайдерская информация о грядущей новинке от корпорации Samsung. Galaxy M54, смартфон среднебюджетного класса, могут оснастить экранами CSOT и BOE.

Вскоре свой новый смартфон представит Samsung. Galaxy M54, относящийся к категории среднего класса, уже описан инсайдерами в Сети. Аналитики исследовали логистику южнокорейской корпорации, обнаружив определенную тенденцию. Так, цепочка поставок комплектующих, которые приобретает IT-гигант, свидетельствует о переводе ряда своих устройств на новые стандарты и детали. Внедрение в производство некоторых линеек мобильных устройств дисплейных панелей формата OLED сугубо китайского производства позволит удешевить товар. Среднебюджетные же девайсы, как и указанная выше модель, получат панели CSOT и BOE. Вероятно также внедрение в новинки собственной технологии Samsung Display.

Диагональ экрана в Samsung Galaxy M54 составит, скорее всего, 6,67 дюйма. Его разрешение соответствует стандарту Full HD+ при частоте обновления в 90 Герц. При этом данных о переменной частоте или ее отсутствия производителем также пока не раскрываются. Также высока вероятность оборудования аппарата фронтальным объективом на 32 миллиона пикселей. Основной модуль будет состоять из трех камер на 5, 12 и 64 мегапикселя.

Кроме того, уверены эксперты, в смартфоне установят мощный процессор Snapdragon 888 от Qualcomm. Дополнять мобильную платформу будет емкий 8-гигабайтный чип оперативной памяти. Хранить любого рода контент можно на встроенной карте в 128 гигабайт. Вероятно, ее можно будет расширить за счет слота Memory Card. Высокую автономность Samsung Galaxy M54 обеспечит вместительный аккумулятор как минимум на 6 тысяч мА•ч. При этом пока не известно, предполагается ли сверхбыстрая и беспроводная зарядка. Аппарат поступит в продажу, как предполагают аналитики, уже в ближайшее время.