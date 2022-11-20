Эксперты назвали дату выплаты россиянам помощи от ПФР по 10 тысяч рублей

Эксперты ПФР назвали дату грядущей выплате помощи россиянам от государства. Заявления граждан будут экстренно рассмотрены уже в этом месяце.

Правительство Российской Федерации приняло решение экстренно выделить помощь для нуждающихся граждан. Средства для выплаты соотечественникам будут выплачивать через Пенсионный Фонд РФ. Размер пособия составит 10 тысяч рублей, эксперты уже назвали точную дату получения этих средств.

Согласно распоряжению властей, помощь от ПФР должна начисляться в срочном порядке и без задержек. Уже сейчас, заверяют сотрудники соответствующих госучреждений, начался прием заявок на пособие. При этом все документы, принятые для начисления 10 тысяч рублей, рассматриваются в максимально короткие сроки в ускоренном режиме. Если ранее время от обращения до принятия решения и выплаты составлял максимум десять дней, то сейчас этот период сократили до четырех суток.

Получателями такой помощи могут быть родители детей возрастом от восьми до шестнадцати лет. При этом данное условие не является единственным для начисления данной помощи уже до конца ноября. Специалисты, принимающие пакет документов, будут учитывать доход семьи и наличие того, или иного имущества. Так, возможность получения 10 тысяч рублей есть, если совокупный доход родителей не достигает уровня прожиточного минимума.

Также учитывается при расчете количество автотранспорта и недвижимого имущества. Если во владении семейства есть две машины или два гаража, ПФР откажет в назначении помощи. От обеспеченности заявителей зависит и сам размер пособия. 10 тысяч является максимальной суммой, ее выплатят, если пособие составляет 75 процентов от принятого в регионе прожиточного минимума для ребенка. Базово помощь составит 50 процентов от указанного критерия. Тем гражданам, которые подали заявление на минувшей неделе, деньги начислят на карту уже с 21 ноября.