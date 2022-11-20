Бизнес с мужем: как сохранить счастливый брак?

Трудности, возникающие в совместном ведении бизнеса с мужем

Если у вас семейный бизнес, конфликты могут стать частыми гостями. Нередко супруги сталкиваются с множеством сложностей, которые приводят к ссорам. Это происходит по ряду причин:

смешивается личное и рабочее;

возникает усталость, так как первые два года из-за загрузки в бизнесе невозможно взять отпуск;

нет разделения зон ответственности;

не совпадают ценности и долгосрочные цели, поэтому возможны конфликты при принятии решений;

наличие общего дохода, когда нет взаимного согласования, сколько каждый из супругов может тратить, и какой вклад он внес.

Сначала мужу и жене может нравиться общий бизнес, ведь они занимаются любимым делом. Но, когда он растет, расширяется, задачи преумножаются. Есть риск потерять интерес к процессу и переступать через себя, чтобы решать рутинные проблемы.

Как сохранить счастливый брак?

Перечисленные трудности реально преодолеть. Но в семье должно быть глубокое уважение друг к другу и обоюдное стремление прийти к согласию.

Разделяйте личное и рабочее

Есть множество вариантов, как это сделать. Можно составить график, в котором расписано время работы и личной жизни. Например, Любовь Миляева и ее муж выделили субботу, как день семьи. Их команда знает, что в это время супругов беспокоить не стоит.

Разделите зоны ответственности

Идеально, если каждый отвечает за отведенные ему рабочие задачи. Так, муж Любови занимается таргетингом, системами оплаты, а она — службой заботы, дизайном, контролем контента и отдела обучения. Но, несмотря на это, все ответственные решения они принимают вместе.

Доверяйте друг другу

Любовь Миляева приводит пример из жизни своей семьи: если один из супругов что-то пишет в общий чат, ставит задачи и дает рекомендации команде, другой это не оспаривает. Конечно, иногда возникают споры. Но их можно избежать, если обсуждать важные вещи заранее, приходя к общему решению, при условии, что разделены зоны ответственности.

Уважайте личное пространство и потребности друг друга

Нужно понимать, что обоим нужен отдых, возможность побыть одному, поиграть с детьми. Если необходимо срочно заняться работой, это может сделать кто-то один, а другой в это время прогуляется с малышом или займется бытовыми вопросами.

Практикуйте гибкий подход

Рабочие задачи могут иметь множество решений, и это должны понимать оба супруга. Не стоит придерживаться только одной стратегии. Чтобы бизнес развивался, необходима вариативность.

Берите чувства под контроль

Если произошел семейный конфликт, не стоит выливать друг на друга эмоции. Лучше разойдитесь по комнатам, успокойтесь, а затем снова сойдитесь и обсудите ситуацию, используя “Я–сообщения”: “Я злюсь…”, “Я боюсь…”.

Создайте общие ценности и цели

Идеально, если они совпадают. Когда этого нет, задайте себе вопросы:

— Зачем мне нужен бизнес?

— Кем я буду в нем спустя 5 лет?

— Какой будет моя жизнь и семья?

Просмотрите ответы, найдите совместные цели, определите, в чем заключается ваше участие в деле. Когда нет точек касания, можно заняться другой деятельностью. Но, если хотите, чтобы проект продолжал развитие без вашего участия, поддержите своего супруга или наемную команду специалистов, найдя и для себя точки входа.

Сформируйте общий кошелек

Прозрачное ведение доходов и расходов в приложении двух супругов, например, Cubux, поможет избежать конфликтов из-за финансов. Совместные крупные покупки лучше обсуждать заранее.

Решайте сначала семейные проблемы

Если личные неурядицы не дают мыслить спокойно, решайте их, чтобы не навредить делам в бизнесе. Здоровые отношения с мужем превыше всего.

Учитесь слышать друг друга и договариваться

Это нелегко, тут нужна женская мудрость и фокус на результате, чтобы достичь желаемого без потери энергии.

Как разграничивать рабочие и личные отношения с мужем?

Попробуйте одну неделю вести дневник, указывая в нем разделение на рабочие и личные дела, отношения с мужем по этим вопросам и ваши чувства. Спросите себя: “Имеет ли это отношение к бизнесу или к семье?”. Это поможет стать более осознанной, научиться управлять фокусом внимания и не смешивать разные сферы жизни, иметь представление о текущем балансе между работой и семьей.

Быть одновременно женой и коллегой — нелегкая задача, ведь женщина каждый день играет разные роли. Но семейное счастье легко сохранить, если уважать друг друга и четко разграничить сферы деятельности и зоны ответственности.