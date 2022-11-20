Прихватим тыкву для красоты: рецепт смягчающей домашней маски для волос и скраба для тела

Тыква – вкусный и полезный плод. Но ее можно использовать не только в кулинарных, но и в косметических целях. Этот продукт подходит в качестве ингредиента для домашних уходовых средств. В статье мы поделимся рецептом смягчающей домашней маски для волос и скраба для тела.

В чем польза тыквы

Тыква содержит витамин C и другие антиоксиданты. Эти вещества защищают волосы и кожу от вредных воздействий внешней среды. Они предотвращают преждевременное старение эпидермиса и выпадение прядей.

Антиоксиданты тыквы обладают регенерирующим действием. Они делают кожу сияющей уже после нескольких применений домашних масок.

Тыква является источником ценного вещества – бета-каротина. Это соединение придает волосам блеск. Оно также предотвращает появление преждевременных морщин и поддерживает эластичность кожи.

Маска для волос

Из тыквы можно приготовить полезную и питательную маску для волос. В данном рецепте нет необходимости приводить точную дозировку ингредиентов. Вы можете брать количество каждого продукта по своему усмотрению.

Сначала вам нужно приготовить тыквенное пюре. Для этого очистите плод, порежьте небольшими кубиками и отварите до мягкости. Затем взбейте продукт в блендере или разомните толкушкой до пюреобразной консистенции.

Смешайте тыквенное пюре с кокосовым маслом, медом, а также йогуртом или творогом. Хорошо перемешайте продукты. У вас должна получиться однородная масса, напоминающая по консистенции густой крем.

Втирайте полученный состав в шевелюру. Делайте при этом массирующие движения. Оставьте маску на 15 минут. Затем хорошо вымойте голову теплой водой. Вы заметите, что ваши волосы стали мягкими и шелковистыми на ощупь.

Маска для лица

Из тыквы можно приготовить маску, которая поможет вам бороться с пигментными пятнами на коже.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Смешайте тыквенное пюре с небольшим количеством меда. Затем добавьте половину чайной ложки молока. Хорошо перемешайте продукты так, чтобы у вас получилась однородная кремообразная смесь.

Нанесите приготовленную массу на предварительно очищенное лицо. Подержите ее 15 минут, а затем умойтесь теплой водой.

Скраб для тела

Вы можете приготовить из тыквенного пюре скраб для тела. Он поможет удалить омертвевшие клетки и сделает кожу более эластичной.

Смешайте в равных пропорциях тыквенное пюре и тростниковый сахарный песок. Во время посещения душа нанесите этот состав на тело. Затем сразу же смойте его. Вы увидите, что ваша кожа стала гладкой и мягкой. Она будет выглядеть молодой и свежей.

Заключение

Тыква – простой, доступный и недорогой продукт. Эта безопасное средство, которое приносит пользу волосам и коже. Вы можете смело использовать этот продукт для приготовления домашних масок и скрабов.