“Огромная трагедия”: новый гроб в доме Инина шокировал Сафронова

Константин Инин – младший сын Аркадия Инина – ушел из жизни 13 ноября на 45-м году жизни.

Как рассказали друзья, он отдыхал в Турции, где и скончался. Причем случилось это в тот день, когда его мать – жена Аркадия Инина – отмечала день рождения. Получается, что она забрала его к себе. Что случилось с сыном Инина выясняют компетентные органы. Пока же известно, что у него не выдержало сердце. И на родину его теперь привезут в цинковом гробу…

В марте 2021 года скоропостижно умерла Инна Иванова – жена Аркадия Инина. Они прожили вместе 61 год. И вот в его доме новый гроб. Главный живописец России Никас Сафронов в ужасе от того, что смерть поселилась в этих стенах.

“Огромная трагедия произошла, – смахивает скупую мужскую слезу художник. – Аркадий Инин – величайший сатирик, замечательный человек. Мы познакомились с ним близко, когда стали дружить с Виктором Мережко ( сценарист, драматург, кинорежисспр, актер, писатель-прозаик, телеведущий, умер 30 января 2022 года. – Прим. ред.). Он очень тонкий, позитивный, приятный человек, любящий свою семью, сына, конечно. Это шок, потрясение, когда уходит близкий человек, трагедия огромная, огромное горе, дай бог пережить ему трагедию”.