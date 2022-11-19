Основательницу скандального стартапа Элизабет Холмс приговорили в США к 11 годам тюрьмы за обман инвесторов

Элизабет Холмс, основательницу скандального биотехнологического стартапа Theranos, которая 8 лет назад стала самой молодой женщиной-миллиардером в мире, приговорили в США к 11 годам тюремного заключения, пишет Das Erste. Ещё в январе присяжные признали Холмс виновной в сговоре с целью мошенничества в отношении инвесторов. Холмс утверждала, что компания Theranos разработала революционный прибор, который способен по одной капле крови мгновенно диагностировать сотни различных заболеваний.



AP

Элизабет Холмс, основательницу скандального биотехнологического стартапа Theranos, которая 8 лет назад стала самой молодой женщиной-миллиардером в мире, приговорили к 11 годам тюремного заключения за мошенничество. Приговор, вынесенный Окружным судом США по Северному округу Калифорнии, меньше, чем 15 лет, запрошенные прокурором, но гораздо суровее, чем требовали её адвокаты, пишет Das Erste.

В январе присяжные признали Холмс виновной по четырём из 11 пунктов обвинения, включая сговор с целью совершения мошенничества в отношении инвесторов на посту генерального директора Theranos. Холмс утверждала, что компания разработала революционный прибор, который должен был по одной капле крови мгновенно диагностировать сотни различных заболеваний. Холмс стала символом «культуры беззастенчивого самопродвижения» в Кремниевой долине.

Холмс основала Theranos в 2003 году в возрасте 19 лет. Компания продвигала якобы революционную технологию мгновенных, эффективных и недорогих анализов крови. Харизматичная молодая предпринимательница считалась новатором в области высоких технологий. В стартап вкладывали деньги многие крупные инвесторы. Холмс завоевала симпатии и некоторых влиятельных личностей, например бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера и медиамагната Руперта Мёрдока.

Сама Холмс стала миллиардером. Через некоторое время журнал The Wall Street Journal опубликовал серию разоблачительных статей, в которых доказывалось, что разрабатываемая Theranos технология — обман. Холмс всегда отрицала обвинения в мошенничестве. Она признала изъяны в разработках, но настаивала, что никогда никого не вводила в заблуждение умышленно и верила в потенциал технологии. Виновником провала она назвала своего бывшего молодого человека и делового партнёра Рамеша Балвани. Его также признали виновным в мошенничестве. Приговор Балвани будет вынесен в следующем месяце, передаёт Das Erste.