“Сидеть на таблетках”: Раскрыта правда о зависимости двуполой дочери Глюкозы

Знаменитая блондинка смогла не только реализовать на творческом поприще, но и обзавестись семье. Кто бы мог подумать много лет, что самобытная певица станет мамой? Глюкоза 15 лет назад родила на свет девочку, которой дала имя Лидия.

Правда, девочка выросла не менее самобытной. Она решила пойти по стопам мамы и уже обзавелась армией поклонников. А еще звездная наследница время от времени удивляет народ своим поведением и откровенными признаниями. К слову, в 15 лет Лидия уже курит, из-за чего ее даже выгоняли из школы.

А недавно дочь Глюкозы шокировала народ заявлением: девушка во всеуслышание сообщила о своей небинарности. Тогда многие подумали, что звездная наследница объявила себя парнем и попросила обращаться к ней по имени Рэй, из-за чего ее окрестили двуполой, а певицу стали ругать за плохое воспитание отпрысков.

Накануне в микроблоге Лидии появилось новое откровение: она раскрыла правду о зависимости к транквилизаторам, которая произошла из-за проблем со сном – они помогали ей засыпать. Девушка рассказала, что сидела на них “долгое время”, а летом решила с ними покончить.

“Решила изучать травы, пить хорошие, полезные чаи вместо того, чтобы сидеть на таблетках”, – сообщила подписчикам наследница Глюкозы.