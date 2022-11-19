Эксперты назвали способы защитить мобильный телефон от слежки

Эксперты в области технологий назвали способы обезопасить смартфон. Выполнение простых советов поможет защитить мобильное устройство от слежки.

В современном мире телефоны стали не только средством общения, но и развлечений, они заменяют библиотеки и плееры, а также банковые карточки и игровые устройства. Однако доступность технологий не сделала их более надежными, поэтому крайне важно уметь обезопасить свой смартфон от вторжения извне и слежки. По словам экспертов, для того, чтобы защитить свой аппарат, следует в первую очередь установить сложные пароли, содержащие как малые, так и большие буквы, цифры и, если это позволяет программа, знаки препинания. Также не лишним будет использование двухфакторной аутентификации в своих профилях в соцсетях и мессенджерах. Особенно важно это для банковских приложений, главного аккаунта в Google и Apple ID. Такая несложная мера позволит избежать взлома страниц и похищения личной информации. Придуманный пароль следует сохранять в тайне от всех, не размещая его в блокнотах устройства и т.п.

Также стоило бы периодически менять эту комбинацию, чтобы в случае его взлома злоумышленники не смогли воспользоваться украденной информацией. Гаджет с надежным паролем взломать будет практически невозможно. Посещая те или иные сайты, часто можно встретить предложение согласиться с использованием cookies. Специалисты сферы IT рекомендуют не принимать подобные условия. Таким же непростым, как и пароль, должен быть и PIN-код к самому устройству. Не стоит использовать примитивные сочетания вроде qwerty или 12345 и аналогичные им. Устанавливая приложения на смартфон, лучше пользоваться только программами специальных магазинов. Это могут быть Google Play, App Store или фирменные аналоги компании, выпустившей смартфон, например Mi Store App Download от корпорации Xiaomi. Приложения, закачанные на устройство из сторонних ресурсов, могут содержать как вирусы, так и программы-шпионы, отслеживающие действия пользователя или даже ведущие скрытую запись аудио или видео.

Важно обращать внимание и на разрешения, которые требуется дать при установке программ. Даже в официальных магазинах они могут быть такие, которые получают доступ к камерам, местоположению и других, не нужных для выполнения их функций. Если обычная игра требует доступа к почте или микрофону, следует отказаться от ее установки. Кроме того, специалисты советуют периодически просматривать, какие программы получили доступ к той или иной функции, отключая нежелательные разрешения. Это поможет не только защитить мобильный телефон от слежки, но и сохранит как оперативную память, так и заряд аккумуляторной батареи.