В Новосибирске при столкновении двух иномарок пострадал 19-летний пешеход

В Новосибирске пешеход пострадал при столкновении двух иномарок. 19-летний парень стал жертвой нарушения правил одним из водителей.

На одной из улиц Новосибирска сегодня вечером произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок и пешехода. Из-за нарушения правил одним из водителей, его машина столкнулась со встречным автомобилем. Из-за этого жертвой аварии стал юноша, в которого врезался японский спортивный седан.

При этом водитель Toyota Mark II соблюдал ПДД, однако во время движения его автомобилю не уступил путь водитель другой иномарки. Ford Kuga, который двигался вдоль одной из улиц города, должен был, согласно правилам, уступить дорогу. Однако сидящий за рулем кроссовера 45-летний житель не предоставил преимущества другой машине.

В результате иномарки столкнулись на отрезке улицы Блюхера, по дороге к улице Котовского. От столкновения автомобилей менее тяжеловесный спорткар, управляемый 25-летним водителем, вылетел за пределы дорожного полотна. При этом он врезался в 19-летнего пешехода. В результате ДТП парень получил травмы и был доставлен в больницу. Данных о состоянии его здоровья пока нет. Неизвестно также и какие меры были предприняты органами правопорядка в отношении виновника аварии.