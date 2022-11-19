 

В Новосибирске при столкновении двух иномарок пострадал 19-летний пешеход

19.11.2022, 20:23, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Новосибирске пешеход пострадал при столкновении двух иномарок. 19-летний парень стал жертвой нарушения правил одним из водителей.

На одной из улиц Новосибирска сегодня вечером произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок и пешехода. Из-за нарушения правил одним из водителей, его машина столкнулась со встречным автомобилем. Из-за этого жертвой аварии стал юноша, в которого врезался японский спортивный седан.

При этом водитель Toyota Mark II соблюдал ПДД, однако во время движения его автомобилю не уступил путь водитель другой иномарки. Ford Kuga, который двигался вдоль одной из улиц города, должен был, согласно правилам, уступить дорогу. Однако сидящий за рулем кроссовера 45-летний житель не предоставил преимущества другой машине.

В результате иномарки столкнулись на отрезке улицы Блюхера, по дороге к улице Котовского. От столкновения автомобилей менее тяжеловесный спорткар, управляемый 25-летним водителем, вылетел за пределы дорожного полотна. При этом он врезался в 19-летнего пешехода. В результате ДТП парень получил травмы и был доставлен в больницу. Данных о состоянии его здоровья пока нет. Неизвестно также и какие меры были предприняты органами правопорядка в отношении виновника аварии.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01.22 / Планируют отметить торжество тихо и по-семейному: дочь Иосифа Пригожина выходит замуж

29.01.22 / Специалисты назвали симптом, который указывает на опасное последствие «долгого ковида»

06.09.22 / Мнение: О проблемах спутникостроения

12.05.21 / Дуа Липа, Элтон Джон, Тейлор Свифт, Билли Портер и другие на премии BRIT Awards 2021

25.06.22 / Мнение: Активистов движения «СтопХам» подставили?

18.05.22 / Мнение: О поэтапной сдаче Путина… Это ещё торг или уже смирение?

27.06.22 / Эксперт Максим Назаренко знает, как защитить Wi-Fi от воровства

28.10.20 / Гвен Стефани выходит замуж за Блейка Шелтона

18.11.22 / Три эффектных образа постройневшей Кристины Агилеры на Latin Grammy Awards 2022

01.12.21 / Сын покойного Градского намекнул, что у семьи хотят отнять его театр

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика