Мнение: Армия ботов-русофобов, отказ Киева от эвакуации и новые злоключения Литтл Биг

1. На Западе заранее тщательно готовились к переходу событий на Украине в острую фазу. В англоязычном сегменте Твиттера враги развернули мощную информационную войну против России. Австралийские учёные пришли к выводу, что это была самая крупная антироссийская «операция влияния» (ссылка):



Антироссийская пропагандистская кампания, исходящая от “армии ботов” из поддельных автоматизированных аккаунтов Twitter, наводнила Интернет в начале войны. Исследование показывает, что из более чем 5 миллионов изученных твитов 90,2 процента всех твитов (как ботов, так и не ботов) поступили с аккаунтов, которые были проукраинскими, при этом менее 7 процентов аккаунтов были классифицированы как пророссийские.

Не приходится сомневаться, что похожая картина была и на Фейсбуке, и в других крупных американских соцсетях. Возможно, значительной частью ботов управляли украинские спецслужбы. Однако администрации западных сервисов почему-то никак не стали им мешать, несмотря на очевидное массовое ботоводство и дезинформацию.

2. Власти Украины отказались от эвакуации городов, в которых сейчас наблюдается жёсткая нехватка (вплоть до полного отсутствия) тепла и электроэнергии. Вот как выглядит аргументация отказа (ссылка):



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на предложения о массовой эвакуации городов, намеренно отказался от этой идеи, чтобы военные были мотивированы защищать жителей. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, ему предлагали «большую глобальную эвакуацию». «А кто будет тогда защищать? Вы считаете, что это должны делать только люди с автоматами, что у них нет жен и детей? У них есть и родители, и семьи. А чем они мотивированы на поле боя?» — пояснил украинский лидер.

При этом он пояснил, что не считает это живым щитом.

Возможности эвакуации у Украины есть, причём в двух направлениях — в Россию и в Европу. Но похоже, приоритетом для украинских властей является не сбережение народа, а «война до последнего украинца».

3. Продолжение сериала про скитания группы Литтл Биг, горячо поддержавшей политику США на Украине. Теперь им отменили концерты в Польше. Как я понимаю, из-за недовольства украинских активистов (ссылка).

Кажется, эмигрировавшие российские музыканты и артисты полагали, будто на Западе их считают людьми первого сорта.