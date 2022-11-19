Просто Наташа: воссоединение – Личное мнение

Захватывающий сериал о воссоединении деятельницы Водяновой с родственницей продолжается. Вчера вывалили новую серию.

Воссоединение после разлуки — так бы я назвала её:

https://t.me/lenamiro/12566

Разлука была долгой (более 20 лет), а встреча случилась жаркой и тёплой. Короче, посмотрите быстренько, прослезитесь, а потом продолжим.

Ну, вытерли слёзы умиления? А сопли высморкали? Продолжим тогда, потому что это ещё не всё.

Как уверяла известная Водянова, это была встреча с сестрой. Но некоторые почему-то заподозрили что-то неладное, и полезли сравнивать бойфренда Наташки из её молодости с обретённой с помощью ДНК родственницей.

Бойфренд не стал тормозить и сам нашёлся. Высказал всё, что на душе накипело:

«Наташа – выдающаяся модель, женщина, деятель. Ее история привлекает внимание. И как мы можем лишать всех обсуждающих возможности строить догадки. Есть сходство черт моих и вот дочери или сестры Водяновой, которая появилась. Пока я ограничусь этим комментарием», — заявил бойфренд.

Ну, всё. Теперь Водяновой можно смело идти к Малахову, который всем сделает тест ДНК в прямом эфире. Андрей выяснит — правда или ложь кроется в семейной тайне, которая стала явью! При помощи, конечно, строго научных методов.

Сестра или дочь известной деятельницы? По-моему, прекрасный заголовок для передачи.

Как мы можем мешать людям строить догадки, вопрошает бывший бойфренд Водяновой, осветившей его лучом своей славы. Действительно, никак не можем.

Всё это так увлекательно, что я даже предполагать не стану, что ждёт нас всех в третьей серии. Куда там Дому Драконов до этого социального киношедевра — там-то всем понятно, кто чей родственник.

Назовите свой любимый сериал.

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