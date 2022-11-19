“Традицию нужно продолжить”: эксперты поддержали празднование Нового года в Москве

Новогоднее украшение столицы – вопрос не только красоты, но и экономики, прокомментировал глава комиссии по предпринимательству, туризму и спорту Общественной палаты Москвы Константин Горяинов. Световые инсталляции, декорации и праздничные базары предполагают вовлеченность большого числа людей и способствуют поддержке малого и среднего бизнеса, отметил он.

Эксперт напомнил, что традиционно на Новый год в Москву приезжает много туристов. Город должен выглядеть праздничным и нарядным, убежден Горяинов.

“Я голосую за то, чтобы наша столица в преддверии одного из самых любимых праздников в стране по-прежнему сияла и радовала всех нас, как москвичей, так и наших гостей”, – добавил он.

Такую же позицию высказал урбанист Алексей Введенский. По его словам, веселые и красочные праздники стали визитной карточкой столицы. Отказ от новогодних мероприятий эксперт сравнил с отменой карнавала в Венеции.

Урбанист отметил, что для участия в праздничных мероприятиях в Москву приезжают сотни тысячи туристов, которые обеспечивают хорошей выручкой столичные гостиницы, рестораны, кафе, театры и концертные залы. Поступление налогов в бюджет города многократно превысят расходы на организацию праздника, приводит мнение эксперта газета “Вечерняя Москва”.

“Я уверен, что эту традицию нужно продолжить!” – резюмировал Введенский.

Встречу Нового года Москва посвятит военнослужащим и работникам оборонно-промышленного комплекса, сообщил накануне мэр Сергей Собянин. Градоначальник счел целесообразным воздержаться от фейерверков и больших уличных концертов. Но столица встретит праздник светлой и украшенной, подчеркнул он.