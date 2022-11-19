Не проще пареной, но очень полезно: почему стоит включить в рацион репу и что вкусное из нее можно приготовить

Все с детства помнят сказку про репку. В дореволюционные времена на Руси это был самый главный овощ, из которого готовили десятки вкуснейших блюд. Сейчас про репу подзабыли, и очень зря. Это удивительный корнеплод, по питательной ценности стоящий в первой десятке самых полезных продуктов в мире. Вот что вы, возможно, не знали о репке и несколько простых рецептов на ее основе.

Что такое репа

Это корнеплод, который представляет собой нечто среднее между редькой и капустой. Хотя она имеет необычный терпкий аромат, на вкус она мягче, чем та же редька или свекла. После готовки репа становится сладкой, маслянистой на вкус и напоминает сладкий картофель. Репа имеет коричнево-желтую или фиолетовую окраску снаружи и желтую или белую внутри.

Блюда из нее вы можете найти в китайской, японской, индийской, скандинавской, европейской, британской и американской кухне. Эти корнеплоды не только вкусные, но и очень полезные. Они богаты многими витаминами, минералами, клетчаткой, антиоксидантами. Репа обладает мягким антибактериальным эффектом, поддерживает здоровье сердца, повышает иммунитет.

Еще одним замечательным свойством репы является то, что она также считается средством для похудения. Эти овощи содержат всего 66 калорий на чашку и являются отличной низкокалорийной закуской или гарниром. Благодаря высокому содержанию витамина С и клетчатки, это хорошая замена картофелю при низкоуглеводной диете.

Как готовить репу?

Репка известна тем, что ее трудно очистить, так как ее кожура очень восковая. Но с этим легко справиться, если разрезать овощ пополам. Самый простой способ насладиться репой — сварить ее и перетереть в пюре. Будет что-то вроде картофельного, только с меньшим количеством калорий и большей концентрацией полезных веществ.

Из репы можно готовить свежие “здоровые” салаты, и тогда она сохранит все свои витамины и питательные вещества. Есть множество других вкусных рецептов с этим корнеплодом. Вот самые простые и полезные из них.

Драники из репы и картошки

Для блюда понадобится: 4 картофелины, 3-4 репки, средняя луковка, чеснок, 2 яйца, по вкусу соль и молотый перец, мука (5-6 ст. ложек), растительное масло (3-4 ст. ложки).

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Почистите как обычно картофель и репу, натрите на средней терке. Хорошенько отожмите массу, чтобы из нее вышел весь сок. Как можно мельче нашинкуйте лук и чеснок, взбейте яйца с солью и перцем. В овощную массу вылейте яичную смесь, туда же всыпьте муку. Разогрейте масло и жарьте на сковороде драники, как обычно. Достаточно 2 минут с каждой стороны, пока они не станут слегка золотистыми.

Лапша с репой

Для этого вам нужно: 2 большие репы, 2 ст. л. масла авокадо, чесночного порошка на кончике ножа, 1 ч. л. соли. Также понадобится спирализатор. Сначала очистите репу. Затем разогрейте чугунную сковороду 3-4 минуты на небольшом огне. Выберите подходящее лезвие спирализатора, чтобы приготовить пасту, похожую на феттучини.

Нарежьте спиральные овощи помельче. Затем добавьте в разогретую сковороду 1 столовую ложку масла авокадо, добавьте 1/2 овощей и готовьте под крышкой около 6 минут. Снимите крышку, добавьте чесночный порошок, соль и оставшееся масло. Готовьте без крышки еще 2 минуты, но не забывайте постоянно помешивать. В конце украсьте блюдо большим количеством соли.

Жареная репа

Для приготовления вам нужно: 450 г брюквы, очищенной и мелко нарезанной, 2 большие ложки оливкового масла, немного чесночного порошка и морской соли (на кончике ножа). Можете добавить столько же черного перца. Разогрейте духовку до 200 0С. Застелите противень пергаментной бумагой и сбрызните кулинарным спреем.

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Высыпьте овощи, добавьте оливковое масло, чесночный порошок и другие приправы в большую миску и хорошо перемешайте. Разложите все как можно ровнее на противне. Запекайте около 25 минут (овощи должны поменять цвет, став золотисто-коричневыми).

Пюре из репы

Для приготовления вам нужно: около 1 кг репы, 2 чайные ложки соли, 1/3 стакана сливочного масла, немного черного перца. Сначала очистите репу, после нарежьте ее на кусочки, чем меньше, тем лучше. Поместите их в кастрюлю побольше и добавьте воды. Всыпьте 1 ч. л. соли.

Затем доведите до кипения, сделайте огонь чуть меньше, накройте крышкой и варите примерно 25-30 минут или пока овощи не смягчатся. Слейте воду и оставьте овощи открытыми, чтобы они остыли и обсохли. Затем перетрите их в пюре вместе со сливочным маслом, оставшейся солью и черным перцем.

Жареный картофель фри из репы с розмарином

Для этого вам нужно: 2 репы среднего размера, нарезанный розмарин (2 большие ложки), 1 ложка масла оливы и столько же соли, половина ложки черного перца. Сначала разогрейте духовку до 220 0С. Затем очистите репу и нарежьте потоньше. Положите ломтики в миску, приправьте розмарином, оливковым маслом, всыпьте нужное количество соли и перца и хорошо перемешайте руками.

Убедитесь, что все хорошо перемешано. Разложите на противень и запекайте 15-20 минут. Встряхните емкость несколько раз, чтобы обеспечить равномерное приготовление. Подавайте с вашим любимым соусом для макания. Вот как просто и быстро приготовить так много блюд с репой. Наслаждайтесь вкусом и пользой этого прекрасного овоща и будьте здоровы.