Правительство и банки Германии готовятся к возможным отключениям электричества

Правительство Германии вместе с федеральным банком и представителями финансовой отрасли разрабатывает сценарий на случай отключений электроэнергии, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По данным инсайдеров, в пакете обсуждаемых мер присутствует ежедневное ограничение на выдачу наличных: немцы и так предпочитают пользоваться наличными деньгами, а при отсутствии электричества спрос на них резко вырастет.



AP

Правительство Германии готовится к нехватке наличных денег в случае отключения электричества, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на агентство Reuters и заявления инсайдеров. Действия на случай чрезвычайной ситуации включают в себя, среди прочего, создание немецким федеральным банком дополнительных миллиардных резервов наличности, чтобы иметь возможность обеспечить экономику достаточным количеством денежных средств в случае отключения электричества.

Планы также предусматривают, что правительство сможет ограничивать ежедневное снятие наличных в банкоматах и банковских кассах, чтобы предотвратить дефицит наличности, вызванный резким ростом спроса. Между банками и властями уже ведутся дискуссии о том, как наиболее эффективно распределить наличные деньги в случае кризиса и, например, обеспечить приоритетную поставку топлива для автомобилей, перевозящих наличные деньги.

По данным Reuters, в планировании, помимо Немецкого федерального банка, участвуют орган надзора за финансовыми рынками BaFin, а также несколько ассоциаций из финансового сектора. Информационное агентство ссылается на лиц, некоторые из которых на условиях анонимности сообщили о ведущихся переговорах по планированию. Планирование чрезвычайных ситуаций приобрело дополнительную интенсивность в связи с напряжённой ситуацией на энергетическом рынке, вызванной потерей российского газа, сообщили инсайдеры.

Как пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten, первоначально правительство Германии преуменьшало опасность общенационального отключения электроэнергии. Между тем, даже правящий мэр Берлина Франциска Гиффай публично заявила, что отключение электричества в некоторых районах города в чрезвычайной ситуации было бы оправданным. Продолжающиеся экстренные переговоры ещё раз наглядно показывают, что к угрозе в правительственном квартале Берлина относятся очень серьёзно, а также то, насколько сложно подготовиться к предстоящим отключениям электроэнергии.

Доступ к наличным деньгам имеет особое значение для немцев, ценящих безопасность и анонимность, которые они обеспечивают. Соответственно, немцы склонны использовать их чаще, чем другие европейцы. Согласно недавнему исследованию федерального банка, около 60% повседневных покупок оплачиваются наличными. Исследование показало, что немцы снимают в среднем более €6,6 тыс. в год, в основном в банкоматах.

Ещё десять лет назад парламентский отчёт предупреждал о «недовольстве» и «агрессивных конфронтациях» в случае, если граждане не смогут получить наличные деньги во время отключения электричества. В начале пандемии в марте 2020 года уже наблюдался ажиотажный спрос на наличные деньги, когда немцы сняли на €20 миллиардов больше, чем положили на депозит. В результате был установлен новый рекорд, что, однако, не вызвало никаких серьёзных инцидентов в системе.

Тем не менее резкий рост спроса в случае кризиса, вероятно, привлёк внимание властей и способствовал нынешним переговорам о чрезвычайной ситуации. По данным издания, федеральный банк сейчас накапливает запасы, чтобы быть хорошо подготовленным к сценарию, аналогичному тому, который произошёл в начале пандемии.

Однако в ходе планирования обнаружилось одно слабое место, касающееся охранных компаний, которые перевозят наличность из центрального банка в банкоматы и банки. По словам инсайдера, это связано с тем, что на эту отрасль, включающую частных поставщиков услуг, таких как Brinks и Loomis, сейчас не распространяются законы, регулирующие первоочередные поставки топлива и телекоммуникаций в случае кризиса.

«Существуют крупные лазейки», — заявил агентству Reuters Андреас Паулик, исполнительный директор Федеральной ассоциации немецких служб по работе с деньгами и ценностями (BDGW). Бронетехнике придётся стоять в очереди на заправках, как и всем остальным. На прошлой неделе ассоциация провела встречу с представителями федерального банка и правительства, чтобы заявить о своём требовании. «Мы должны превентивно заняться реалистичным сценарием отключения электроэнергии, — подчёркивает Паулик. — Было бы совершенно наивно не говорить об этом в такое время, как сейчас».

Согласно опросу Funke Mediengruppe, опубликованному в начале ноября, более 40% немцев опасаются отключения электроэнергии в ближайшие шесть месяцев. Немецкое управление по чрезвычайным ситуациям рекомендовало гражданам держать дома наличные деньги на случай таких чрезвычайных ситуаций.

Между тем, немецкие финансовые регуляторы обеспокоены тем, что банки не полностью готовы к крупным отключениям электроэнергии. Власти рассматривают это как новый риск, который было трудно предсказать, отметил чиновник, непосредственно знакомый с этим вопросом. В случае отключения электроэнергии одним из средств защиты для правительства и властей может стать ограничение суммы снимаемых наличных, добавил он.

Банки считают повсеместное отключение электричества «маловероятным». Тем не менее банки находятся в контакте с соответствующими министерствами и органами власти, чтобы спланировать такой сценарий. Среди прочего, в ходе переговоров они пытаются добиться того, чтобы их отнесли к критически важной инфраструктуре, чтобы в случае ограничения подачи электроэнергии им предоставлялся льготный режим.

В зоне риска также находится сектор розничной торговли, который всё больше полагается на электронные транзакции и зависит от бесперебойного снабжения наличными деньгами. Более того, большинство банкоматов не имеют аварийного источника питания, подчёркивает издание.

В случае отключения энергии наличные деньги будут единственным официальным способом оплаты, который по-прежнему будет работать, заявил Томас Ляйтерт, возглавляющий компанию KomRe, которая консультирует города по вопросам планирования на случай отключения электричества и других катастроф. Ляйтерт давно предупреждал власти о риске отключения электроэнергии, но до сих пор планирование на такой случай было недостаточным, заключает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.