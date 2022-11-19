 

Лишилась живота: избежавшая тюрьмы обрюхаченная Собчак отрезала часть себя

19.11.2022, 14:10, Разное
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Последние несколько месяцев вокруг телеведущей не утихали слухи о ее второй беременности. Очевидцы, видевшие обрюхаченную Ксению Собчак с округлившимся животом, делились своими впечатлениями то тут, то там. Даже экс-участник “Дома-2” Рустам Солнцев, который любит комментировать жизнь светской тусовки, поделился, что слухи правдивы.

“Друзья видели Ксюшу в Юрмале, говорят, что беременность уже хорошо видно”, – по секрету поделился экс-житель телестройки.

Однако в новом выпуске “Осторожно: Собчак”, Ксения лишилась живота, который приписывали ей многие. Появившаяся перед камерами женщина показала плоский живот и талию, подчеркнутую жакетом, тем самым положив конец всем слухам о втором ребенке.

Но было и кое что, что заставило всех зрителей ахнуть: новая стрижка Ксении Собчак. У парикмахера телеведущая отрезала знатную часть себя: вместо привычной длины продемонстрировала каре.

Новый имидж многим пришелся не по вкусу: большинство комментаторов сошлись во мнении, что образ старит Ксению Собчак. Мы же уверены, что главное – нравится ли стрижка самой Ксении Собчак, но, даже если нет, то, как известно, волосы – не зубы…


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