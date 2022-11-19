 

Россияне склонили головы: тело пропавшего Нагиева всплыло в неожиданном месте

19.11.2022, 14:10, Разное
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Реклама обрушивается на нас с самого утра: стоит лишь открыть глаза и потянуться за телефоном. Затем в дело вступает телевидение, гипнотизирующее нас установкой “Купи, тебе без этого не обойтись!” за завтраком, утренняя газета, над которой россияне склонили головы, реклама на уличных билбордах, в переходах метро, на транспорте… Она так давно и прочно застряла в наших головах, что любой из нас вряд ли помнит наизусть номер мобильного телефона мамы, но может дословно воспроизвести слова и мотив рекламы йогурта 15-летней давности.

В условиях повышающейся конкуренции бренды идут на всевозможные хитрости, лишь бы привлечь внимание потенциального покупателя и, вместе с ним, возможность заработать. Милые зверушки, дети, умопомрачительная графика хорошо продают товары, но лучше всего с этим справляются знакомые лица актеров или музыкантов, к которым зрители прикипели. Тело и душа звезд привлекают всей душой.

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провел исследование, в ходе которого составил список знаменитостей, которым покупатели доверяют и, вслед за призывом которых, скорее всего отправятся за прорекламированным товаром. К ним отнесли телеведущих Дмитрия Нагиева, Азамата Мусагалиева
и Николая Дроздова, актеров Сергея Безрукова и Константина Хабенского, певиц Клаву Коку, Полину Гагарину, певцов Дмитрия Маликова, Сергея Жукова и Василия Вакуленко.

Всего в исследовании приняли участие 1600 человек.
Было также установлено, что
мужскому призыву отправиться в магазин больше доверяют женщины.
Поэтому неудивительно, что первенство среди всех звезд одержал пропавший с экранов Дмитрий
Нагиев.
Тело и душа звезды привлекает многих россиянок, так что Дмитрий вряд ли всплыл в неожиданном месте.


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