 

Раздвинувшая ноги Асмус накинулась на зрителей в зале с матерщиной: Как меня з***ли

19.11.2022, 12:45, Разное
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Кристина Асмус, ставшая известной благодаря сериалу “Интерны” и браку с юмористом Гариком Харламовым, теперь открывает для себя мир театра. Женщина получила главную роль в спектакле “Леди Макбет Мценского уезда”, который с начала осени идет в театре Ермоловой.

Судя по отзывам в социальных сетях, и Кристина, и зрители спектакля обмениваются огромным количеством эмоций. Проникновенная игра Асмус, полностью отдающейся происходящему на сцене, не оставила равнодушным почти никого из зрителей. Жаль, что сама актриса испытала лишь злость и гнев.

После вчерашнего спектакля бывшая жена Гарика Харламова накинулась на зрителей в зале с матерщиной. Раздвинувшая ноги Кристина Асмус сфотографировалась для личного блога и написала обращение к посетителям театра.

“Как меня за***ли зрители, которые не выключают мобильные телефоны! Просто. Сил нет. И, главное, зазвонил у кого-то, ну проверь ты свой… Нет, весь спектакль раз 15 у разных людей пиликал”, – возмутилась Асмус неуважением и безалаберностью посетителей театра, сопроводив крик души смайликом в виде какашки.

Добавила Кристина и то, что после спектакля пристыдила таких людей, крикнув со сцены: “Отдельное спасибо всем тем, у кого сегодня не звонил телефон”. В ответ, по ее словам, зал взорвался аплодисментами.


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