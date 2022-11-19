 

Прихлебателей неразборчивой Пугачевой обмазали фекалиями с ног до головы: Такую дрянь выпускает

19.11.2022, 11:22, Разное
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Алла Пугачева не привыкла быть одна: толпа последователей и прихвостней, как утверждают некоторые, была жизненно необходима певице, чтобы оттенить ее собственное великолепие. Множество историй сложилось о том, как очарованная новым прихлебателем неразборчивая Пугачева брала его под свое крыло и начинала проталкивать его в мир российского шоу-бизнеса.

Среди тех, о ком заботилась Алла, были, разумеется, и ее друзья. Но все они остались в России, бросив подругу в полном одиночестве. Заскучавшая в Израиле Алла Пугачева решила устроить свою тусовку с блекджеком и артистами и, как уже писали Дни.ру, собрала вокруг себя беглецов из России: Максима Виторгана, Михаила Шаца*, Нойза МС*, группу Little Big и Семена Слепакова.

Мнение о собравшейся вокруг Аллы Пугачевой компании высказал острый на язычок экс-участник “Дома-2” Рустам Солнцев в беседе с журналистами издания Teleprogramma.pro. По его мнению, Примадонна никогда не отличалась разборчивостью: ее окружала разномастная толпа, которую никак нельзя было назвать “высшим светом” московской тусовки.

Всех приближенных к Примадонне Солнцев, фигурально выражаясь, обмазал с фекалиями с ног до головы. Максим Виторган, по мнению Рустама Солнцева, “актер не очень, говно даже”, Ольгу Орлову с трудом можно назвать телеведущей, а Игорь Гуляев – “горе луковое”.

“Такую дрянь ведь выпускает. Разве это одежда?”, – прошелся он по Игорю Гуляеву.

К слову, напомним, что именно Игорь Гуляев отвечал за гардероб Аллы Пугачевой, часто подвергающийся критике и даже заставивший ее проиграть Софии Ротару.


* – внесены Минюстом в список иноагентов.


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