Сколько упражнений нужно делать при сидячем образе жизни? – Ученые дали ответ

Известно, что проводить много времени сидя вредно, но сколько упражнений необходимо, чтобы нейтрализовать негативные последствия для здоровья от сидения весь день?

Исследования показывают, что около 30-40 минут в день для наращивания пота должны сделать это.

В исследовании говорится, что до 40 минут «физической активности средней и высокой интенсивности» каждый день – это примерно то количество, которое нужно, чтобы сбалансировать 10 часов неподвижного сидения, хотя любое количество упражнений или даже простое вставание помогает в некоторой степени.

Данные выводы основаны на мета-анализе исследования, опубликованного в 2020 году, в котором анализировались девять предыдущих исследований, в которых приняли участие в общей сложности 44 370 человек в четырех разных странах, которые носили ту или иную форму фитнес-трекера.

Анализ показал, что риск смерти среди тех, кто ведет более сидячий образ жизни, увеличился, поскольку время, затрачиваемое на физическую активность средней и высокой интенсивности, сократилось.

– У активных людей, выполняющих около 30-40 минут физической активности средней и высокой интенсивности, связь между большим временем сидячего образа жизни и риском смерти существенно не отличается от тех, у кого мало сидячего образа жизни, – объясняют исследователи.

Другими словами, выполнение некоторых достаточно интенсивных видов деятельности – езда на велосипеде, быстрая ходьба, садоводство – может снизить риск ранней смерти до уровня, который был бы, если бы вы не занимались всем этим, сидя, в той степени, в какой эта связь видна в собранных данных многих тысяч людей.

Исследование в целом соответствует рекомендациям ВОЗ 2020 года, которые рекомендуют 150-300 минут умеренной интенсивности или 75-150 минут интенсивной физической активности каждую неделю для борьбы с сидячим образом жизни.

Подниматься по лестнице вместо того, чтобы подниматься на лифте, играть с детьми и домашними животными, заниматься йогой или танцами, заниматься домашними делами, ходить пешком и кататься на велосипеде – все это выдвигается в качестве способов, с помощью которых люди могут быть более активными, и если вы не можете справиться с 30-40 минутами сразу, говорят исследователи – начните с малого.