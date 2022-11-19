“Его отвергают”: разродившаяся Катя Гордон сломала жизнь сыну
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Телеведущая и
общественный деятель Катя Гордон в 42 года стала мамой в третий раз. Разродившаяся
женщина назвала мальчика необычным и, мягко говоря, неординарным именем — Теодором.
С одной стороны, такое имя выделяется среди остальных, а с другой — ребенок
может столкнуться с трудностями.
Детско-подростковый
психолог Яна Климченко обсудила с Пятым каналом ситуацию и ответила на вопрос,
сломала ли Гордон жизнь своему сыну. По мнению эксперта, выбор необычного имени
для ребенка — это реализация амбиций родителя. Будучи известной, Катя Гордон
привыкла быть в центре внимания, поэтому и для своего сына она желает того же.
Другой причиной
становятся проблемы из детства. Погоня за вниманием может вылиться в
неполноценность ребенка. Психолог говорит о том, что общество может оттолкнуть
слишком вычурное имя сына Кати Гордон.
“Человеку
будет тяжело заявить о себе где-то в социуме — например, на работе. Потому что
он будет привыкать, что его отвергают”, — комментирует эксперт.
Климченко
добавляет, что решать проблему нужно сразу. Родителям стоит решить для себя что
важнее: желание выделяться или благополучие ребенка. Получается, что Катя
Гордон еще может передумать и дать мальчику более привычное имя.
Смотреть комментарии → Комментариев нет