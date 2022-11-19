“Его отвергают”: разродившаяся Катя Гордон сломала жизнь сыну

Телеведущая и

общественный деятель Катя Гордон в 42 года стала мамой в третий раз. Разродившаяся

женщина назвала мальчика необычным и, мягко говоря, неординарным именем — Теодором.

С одной стороны, такое имя выделяется среди остальных, а с другой — ребенок

может столкнуться с трудностями.

Детско-подростковый

психолог Яна Климченко обсудила с Пятым каналом ситуацию и ответила на вопрос,

сломала ли Гордон жизнь своему сыну. По мнению эксперта, выбор необычного имени

для ребенка — это реализация амбиций родителя. Будучи известной, Катя Гордон

привыкла быть в центре внимания, поэтому и для своего сына она желает того же.

Другой причиной

становятся проблемы из детства. Погоня за вниманием может вылиться в

неполноценность ребенка. Психолог говорит о том, что общество может оттолкнуть

слишком вычурное имя сына Кати Гордон.

“Человеку

будет тяжело заявить о себе где-то в социуме — например, на работе. Потому что

он будет привыкать, что его отвергают”, — комментирует эксперт.

Климченко

добавляет, что решать проблему нужно сразу. Родителям стоит решить для себя что

важнее: желание выделяться или благополучие ребенка. Получается, что Катя

Гордон еще может передумать и дать мальчику более привычное имя.