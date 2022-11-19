 

Хрусталь, жемчуг, серебро: тенденции и ключевые ювелирные тренды на 2023 год

19.11.2022, 1:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Не только одежда и обувь, ювелирные украшения также подвержены влиянию моды. Так, в следующем году дизайнеры приготовили для модниц нечто интересное. В тренде будут как классические, так и весьма нестандартные украшения.

Серебро

На многих модных показах уже были замечены серебряные украшения. В следующем году они будут гораздо популярнее, чем золото. Их спокойный холодный блеск отлично вписывается в деловой стиль и выгодно подчеркивает образ стильной женщины. Украшения должны быть крупными, а формы – футуристичными.

Логомания

В прошлом сезоне казалось, что крупные логотипы известных брендов безвозвратно вышли из моды. Но недавние показы дали понять, что данный тренд возрождается. В 2023 году вы можете смело носить колье, серьги, кольца с массивными сверкающими эмблемами. Это отличный способ подчеркнуть свой утонченный стиль и статусность.

Стиль панк

Металлические ремешки, кожаные пряжки и чокеры на шею, шпильки и шипы – все это присутствует в списке ювелирных тенденций 2023 года. Таким образом, создается новая эстетическая картина в стиле панк – более мрачная, глубокая. Это может стать действительно сильной альтернативой традиционным украшениям, которые по-прежнему доминируют в современной модной эстетике.

Украшения с цветами

Цветы – это классический ювелирный тренд, который актуален во все времена. Но в 2023 году он приобретет новое необычное прочтение. В моде будут утрированные крупные цветы со стилизованными формами. Особенно пристальное внимание дизайнеры уделяют разработке зимней коллекции цветочных украшений.

Громоздкие браслеты

В 2023 году дизайнеры предлагают сделать акцент на руки. В этом помогут массивные браслеты-манжеты. Сочетая несколько широких и тонких экземпляров из разных материалов, вы получите шикарный и изысканный образ, который поразит окружающих на торжественных мероприятиях и деловых встречах.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями
Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят
“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Морские материалы

В следующем году в ювелирной сфере будет доминировать морская тематика. Дизайнеры будут активно использовать жемчуг, раковины и другие природные материалы для создания аксессуаров. Ожидается масса интересных коллекций, наполненных глубоким философским смыслом.

Ультрадлинная бахрома

Стиль барокко последних сезонов продолжает вдохновлять дизайнеров и покорять модниц. Особенно популярны серьги в этническом стиле с длинной бахромой, которая порой свисает до самых плеч. Они обязательно должны быть яркими, богато украшенными. Приветствуются громоздкие изделия, которые заметны издалека.

Жемчуг

Всегда найдется место для классики. Дизайнеры снова ставят жемчуг в центр внимания, играя с очень длинными ожерельями. Чтобы украшение выглядело современно, оно обязательно должно быть непропорциональным. Возможно сочетание жемчуга с другими драгоценными камнями и природными материалами.

Украшения из хрусталя

Очередной сезон украшения из сверкающих кристаллов остаются на пике популярности. Это и браслеты, и чокеры, и кольца. Не бойтесь переборщить с блеском, ведь дизайнеры утверждают, что нет никаких ограничений. Чем больше, тем лучше.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12.20 / Пьер Вудман вступил в ОНФ и подал документы на получение российского гражданства

30.11.20 / Загадки Третьего Рейха: История Марии Оршич, улетевшей с Земли на космическом корабле

19.03.21 / Школьника выгнали из пионерии из-за сломанного им крокодила Гены на мероприятии КПРФ

20.12.21 / Красавец и папина копия: каким растет 12-летний сын Джигурды и Анисиной

24.03.22 / Ученые создали новую антибактериальную упаковку

23.06.22 / Мнение: Фантазии доктора Лукашина

19.10.21 / В 1967 году НЛО отключил 10 ядерных ракет США, считает бывший военный пилот

23.02.22 / Обвинения в измене и борьба за дочь: почему Александра Никифорова развелась с мужем

15.01.21 / Скандалы: Генералу предложили познакомиться с салоном красоты

18.11.22 / Три эффектных образа постройневшей Кристины Агилеры на Latin Grammy Awards 2022

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика