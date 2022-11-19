Хрусталь, жемчуг, серебро: тенденции и ключевые ювелирные тренды на 2023 год

Не только одежда и обувь, ювелирные украшения также подвержены влиянию моды. Так, в следующем году дизайнеры приготовили для модниц нечто интересное. В тренде будут как классические, так и весьма нестандартные украшения.

Серебро

На многих модных показах уже были замечены серебряные украшения. В следующем году они будут гораздо популярнее, чем золото. Их спокойный холодный блеск отлично вписывается в деловой стиль и выгодно подчеркивает образ стильной женщины. Украшения должны быть крупными, а формы – футуристичными.

Логомания

В прошлом сезоне казалось, что крупные логотипы известных брендов безвозвратно вышли из моды. Но недавние показы дали понять, что данный тренд возрождается. В 2023 году вы можете смело носить колье, серьги, кольца с массивными сверкающими эмблемами. Это отличный способ подчеркнуть свой утонченный стиль и статусность.

Стиль панк

Металлические ремешки, кожаные пряжки и чокеры на шею, шпильки и шипы – все это присутствует в списке ювелирных тенденций 2023 года. Таким образом, создается новая эстетическая картина в стиле панк – более мрачная, глубокая. Это может стать действительно сильной альтернативой традиционным украшениям, которые по-прежнему доминируют в современной модной эстетике.

Украшения с цветами

Цветы – это классический ювелирный тренд, который актуален во все времена. Но в 2023 году он приобретет новое необычное прочтение. В моде будут утрированные крупные цветы со стилизованными формами. Особенно пристальное внимание дизайнеры уделяют разработке зимней коллекции цветочных украшений.

Громоздкие браслеты

В 2023 году дизайнеры предлагают сделать акцент на руки. В этом помогут массивные браслеты-манжеты. Сочетая несколько широких и тонких экземпляров из разных материалов, вы получите шикарный и изысканный образ, который поразит окружающих на торжественных мероприятиях и деловых встречах.

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Морские материалы

В следующем году в ювелирной сфере будет доминировать морская тематика. Дизайнеры будут активно использовать жемчуг, раковины и другие природные материалы для создания аксессуаров. Ожидается масса интересных коллекций, наполненных глубоким философским смыслом.

Ультрадлинная бахрома

Стиль барокко последних сезонов продолжает вдохновлять дизайнеров и покорять модниц. Особенно популярны серьги в этническом стиле с длинной бахромой, которая порой свисает до самых плеч. Они обязательно должны быть яркими, богато украшенными. Приветствуются громоздкие изделия, которые заметны издалека.

Жемчуг

Всегда найдется место для классики. Дизайнеры снова ставят жемчуг в центр внимания, играя с очень длинными ожерельями. Чтобы украшение выглядело современно, оно обязательно должно быть непропорциональным. Возможно сочетание жемчуга с другими драгоценными камнями и природными материалами.

Украшения из хрусталя

Очередной сезон украшения из сверкающих кристаллов остаются на пике популярности. Это и браслеты, и чокеры, и кольца. Не бойтесь переборщить с блеском, ведь дизайнеры утверждают, что нет никаких ограничений. Чем больше, тем лучше.