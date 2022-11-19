Скандалы: Власти Турции решили пересчитать всех русских

В Анталье и Кемере россиян начали проверять с особым пристрастием

После ряда ЧП в туристическом центре Стамбула (теракт 13 ноября и возгорание нескольких машин 15 ноября) турецкие власти объявили о намерении более тщательно проверять как уже находящихся на территории страны, так и въезжающих в Турцию иностранцев. А особо пристальное внимание обратят на прибывших из России — об этом сообщает местная пресса.

Мы поинтересовались, почему к нам особое внимание, что именно будут проверять у россиян и чем это грозит нашим туристам и релокантам.

«Все 46 прежде задержанных по подозрению в теракте на улице Истикляль — иностранцы» — этим турецкие СМИ аргументируют ужесточение проверок всех гостей своей страны.

— Но ведь уже выяснилось, что взрыв устроила сирийка, причем тут россияне? — на условиях анонимности интересуемся у представителя турецких властей.

— Да, но и других 46 граждан разных стран не просто так подозревали. Это люди, так или иначе нарушающие режим пребывания в нашей стране или даже закон. В таких ситуациях важно, чтобы сомнительные личности, которые уже попадались за нарушения, были «на карандаше» у жандармерии. Для этого и нужна перепись всех иностранцев, находящихся на нашей территории, с вынесением в отдельный список всех, кто уже что-то нарушил, пусть пока несерьезно.

— И много в этом черном списке россиян?

— Мы пока только в процессе составления. С этой целью нами создано специальное бюро по делам иностранцев, а то у жандармерии не хватает рук. Бюро объединит правоохранителей, паспортный и таможенный контроль на воздушных, морских и сухопутных границах, муниципалитеты, пограничную службу, визовые центры и все прочие инстанции, причастные к допуску и размещению в Турции иностранцев. На туроператоров тоже обратят внимание. Все сведения об иностранцах в Турции будут сведены в единое досье. К сожалению, даже в незаконченном списке россиян уже немало. Но они там не одни, есть еще украинцы, афганцы и сирийцы.

— Я слышала, что на втором месте по числу релокантов после россиян иранцы. Они ничего не нарушают?

— Имеется в виду последняя и самая большая волна миграции, связанная с событиями на родинах этих людей. Россияне и украинцы постоянно прибывают к нам с марта, а афганцы начали чуть пораньше, когда у них к власти пришли талибы (Талибан признан в РФ террористическим, запрещен — «MK»). У новой волны беженцев и релокантов всегда больше шансов нарушить режим пребывания по продлению визы, регистрации и прочему. А иранская диаспора в Турции живет очень давно, все уже давно легализованы. И если кто новый и переезжает из Ирана к нам, то не сам по себе, а к родне, в семью, в клан. И от этого нашим властям их легче контролировать. Да и в целом иранцы законопослушны.

Интересуемся у российских релокантов, слышали ли они уже что-нибудь о новых проверках с «особым пристрастием» к выходцам из России?

— Да, мы слышали, что все россияне должны быть пересчитаны поголовно и на каждого заведут отдельную папочку-досье, — отвечает отец семьи из Москвы, с конца сентября налаживающей новую жизнь в районе турецкого курорта Кемер. — Проверки и раньше были, но в основном смотрели на прописку, чтобы иностранцы жили согласно регистрации. Это особенно наши предпочитают: пропишутся в разрешенном районе, а сами живут там, где иностранцам запрещено. И потом удивляются, что к ним жандарм пришел, типа вот соседи доносчики. Мы живем по прописке, поэтому визит жандарма к нам занял одну минуту. Галочку поставил у себя, от чая отказался и ушел.

— А как же досье?!

— Личное дело решили заводить на каждого только после того, как наш турист прибил смотрителя туалета, а это было недавно, у нас, в Кемере. И пусть это соотечественник, но в данном случае мы за турков, правильно его посадили. Что за манера по любому поводу кулаками махать! 2 лиры чувак пожалел, это 6 рублей по-нашему. Для него человеческая жизнь не стоит и 6 рублей. Так что новых усилений мы только ждем.

Солидарна с этим мнением и русскоязычная блогерка, постоянно живущая в Турции: «Мы, конечно, все здесь уже посчитаны, но уверена, что скоро нас посчитают еще сильнее. А проверки проходят регулярно, так что теперь и мы ожидаем со дня на день. Друзья уже отчитались, что к ним приходили двое: какой-то работник и жандарм с планшетиком, проверили ВНЖ у всех, проживающих по адресу». Тем временем российские релоканты, подавшие на икамет (туристический ВНЖ) не в Стамбуле и не в курортной зоне, а в турецкой глубинке, где, по опыту предшественников, проблем с получением «никогда нет», сообщили, что процедуру им «явно искусственно затягивают». Хотя россияне подали весь пакет документов, недавно существенно расширенный, на «рандеву» (собеседование) их уже вторую неделю не вызывают, хотя для маленького населенного пункта, где они находятся, это «более чем странно».

— Уже и так более 1000 районов для иностранцев закрыли, документов на ВНЖ надо собирать вдвое больше, перепись поквартирную провели, инвестиционный порог повысили, что еще теоретически можно сделать? — пытаюсь выяснить у турецкой турфирмы, сотрудничающей с российским туроператором.

— За россиянами решено следить индивидуально. В том смысле, что за свои туристические группы, в том числе за поведение отдельных туристов, отвечает тот, кто их привез. А за самостоятельных релокантов — участковый жандарм. Будет заходить к ним иногда, проведывать, узнавать, как дела, настроение.

— Как в России участковый к подростку, попавшему на заметку в детскую комнату полиции! Только к россиянам жандармы будут хаживать?

— Нет, ко всем. Просто россиян здесь сейчас больше всего. После теракта пошли отказы в бронировании у всех, кроме русских. Из ваших из-за этого от запланированного отдыха никто не отказался.

А скоро нас будет еще больше: с 20 ноября полетная программа из городов РФ в Турцию расширится за счет прямых вылетов из Калининграда, а с 25.11 — из Екатеринбурга. Причем долететь из Екатеринбурга в Стамбул и обратно можно всего за 23 тыс. руб. Придется открывать в турецкой жандармерии «русскую комнату».

Жанна Голубицкая

Оригинал материала: “Московский комсомолец”